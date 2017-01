Troben armes amagades a prop del garatge d'un detingut a Ceuta per gihadisme

La Guàrdia Civil de Ceuta ha localitzat un amagatall dins el qual hi havia un subfusell i tres armes blanques, en una zona de muntanya al costat d'un garatge utilitzat per un dels dos detinguts ahir per gihadisme, entre les barriades de Príncipe Alfonso i Príncipe Felipe. Diversos agents han trobat l'amagatall cap a les 11.40 hores després d'inspeccionar aquesta zona muntanyosa, que continuen escorcollant davant la possibilitat de trobar nous elements relacionats amb els arrestats.

Els guàrdies civils han hagut de cavar a la muntanya i retirar unes fustes fins que han localitzat diversos objectes embolicats en plàstic transparent, entre ells una arma tipus subfusell. Fonts de la Guàrdia Civil han informat que els dos detinguts són persones relacionades amb la delinqüència.