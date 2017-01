Trump promet tenir un informe sobre el ciberespionatge de Rússia en el termini de 90 dies

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a carregar contra els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i els seus adversaris polítics republicans i demòcrates per l'escàndol del dossier gestat durant dos anys amb suposats «draps bruts» a Rússia. Trump va prometre que en 90 dies, després de prendre possessió, el seu equip presentarà un «informe complet» sobre ciberatacs i filtracions, el que li permetria oferir la seva versió d'un escàndol que sembla no tenir fi i que va començar amb la infiltració, orquestrada segons els EUA per Moscou, en les comunicacions del Partit Demòcrata, amb la intenció d'influir en les eleccions.

El president electe va criticar «enemics polítics i un espia fracassat amb por que el demandin» per haver elaborat un informe, filtrat pel web BuzzFeed dimarts, amb escàndols sense verificar, que podria enfonsar el futur president o permetre que Moscou li fes xantatge.