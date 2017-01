Una vulnerabilitat de WhatsApp permetria interceptar converses

El servei de missatgeria de WhatsApp té una «vulnerabilitat» en el seu sistema de seguretat que pot permetre a Facebook i a altres portals interceptar missatges codificats entre usuaris, segons publicava ahir The Guardian.

Segons sosté la xarxa social Facebook, ningú no pot interceptar missatges intercanviats mitjançant WhatsApp, ni tan sols la mateixa companyia i els seus empleats, a fi de garantir així la privacitat dels seus milions d'usuaris. No obstant això, una nova investigació que recull l'esmentat diari britànic revela que la companyia podria, de fet, llegir missatges xifrats causa de la manera en què WhatsApp ha implementat el seu anomenat protocol de codificació d'extrem a extrem. Els activistes en pro de la privacitat afirmen que aquesta «vulnerabilitat» del servei de missatgeria és «una enorme amenaça per a la llibertat de discurs». A més, adverteixen que podria ser usada per les agències d'intel·ligència dels governs arribat el cas. Aquest protocol de seguretat de WhatsApp, que ha fet de la privacitat i la seguretat la seva principal basa comercial, depèn d'unes claus de seguretat úniques –utilitzant el sistema Signal, desenvolupat per Open Whisper Systems–, que es verifiquen entre usuaris a fi de garantir que les comunicacions són segures i no poden ser interceptades.