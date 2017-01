Alliberat el cooperant espanyol de la Creu Roja segrestat a Afganistán

El cooperant espanyol de la Creu Roja capturat a Afganistan a mitjan desembre ha estat alliberat avui per les forces especials afganeses en una operació a la província septentrional de Kunduz, on va romandre segrestat quatre setmanes.

«Gràcies a Déu està completament sa i estalvi», va indicar a EFE el portaveu del governador de Kunduz, Sayed Mahmoud Danish, després de l'alliberament del cooperant, del que solament s'ha facilitat el seu nom, Juan Carlos.

El treballador del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) va ser segrestat el 19 de desembre passat en el llogaret d'Hussain-Khil, en el districte d'Ali-Abad, a la província de Kunduz després de ser interceptat al costat d'altres tres membres d'aquesta organització que no van ser capturats.

Danish va explicar que «avui a la tarda l'empleat espanyol de la Creu Roja que va ser segrestat en l'autopista en Ali-Abad ha estat afortunadament alliberat».

«Les nostres forces especials van ser desplegades des de Kabul així com des de de Kunduz i la Policia de Kunduz i totes les nostres forces de seguretat han treballat de forma conjunta en l'alliberament», va indicar la font.

El cap de Policia de Kunduz, general Abdul Hamid Hamidi, va declarar a EFE que Juan Carlos va ser alliberat gràcies a la pressió dels òrgans de seguretat sobre els captors.

«Ja no eren capaços de mantenir-ho captiu, i va ser alliberat per ells», va afirmar, en explicar que avui els segrestadors van intentar moure-ho d'un àrea a una altra en un cotxe i que finalment van cedir a alliberar-ho a la zona de Zanjeer, prop d'on va ser capturat, davant la pressió de les forces de seguretat.

Va assenyalar que diverses persones que ho van portar en el cotxe, de les quals no va facilitar nombre ni detalls, van anar també detinguts i estan sent investigats.

La Policia afganesa ha vingut especulant amb la hipòtesi que el cooperant havia estat capturat per una coneguda banda criminal denominada Haji Fateh, dedicada al segrest.

Hamidi va comentar que no podia confirmar «al 100 %» que hagués estat capturat per Haji Fateh, però va assenyalar que «diversos sospitosos» inclosa aquesta banda «han estat darrere del segrest».

El CICR va celebrar la notícia de l'alliberament del cooperant després de quatre setmanes.

«Estem molt feliços que el nostre col·lega hagi tornat sa i estalvi», va manifestar a Efe el portaveu del CICR a Afganistan, Ramin Ayaz Ahmad, en subratllar el reconeixement de l'organització a «les autoritats i a les persones que han ajudat a l'alliberament segur» del seu col·lega.

Va dir que en aquest moment el ciutadà espanyol està en Kunduz i s'intenta traslladar-ho a Kabul perquè es reuneixi amb la seva família al més aviat possible.

«La seva família, amics i nosaltres hem passat per moments durs per ell i ell ha passat una situació molt difícil», va manifestar.

En un comunicat difós en Ginebra, el CIRC va agrair l'ajuda de les autoritats i les comunitats que han facilitat l'alliberament del cooperant, encara que va assenyalar que no comentarà gens sobre la identitat dels segrestadors, els seus mòbils ni els detalls de l'alliberament.

«Estem alleujats i agraïts que Juan Carlos hagi tornat amb nosaltres sa i estalvi», va afirmar la cap del Comitè de la Creu Vermella a Afganistan, Monica Zanarelli.

«La nostra prioritat és ara el benestar de Juan Carlos i el seu retorn a casa perquè torni a estar amb la seva família», va agregar, al mateix temps que va demanar respecte per la privadesa de la família.

Per la seva banda, fonts diplomàtiques espanyoles a Madrid, van confirmar a EFE l'alliberament del cooperant, qui, van dir, es troba «en bon estat».

La família del cooperant ja està informada de l'alliberament, segons les mateixes fonts, que van afegir que l'ambaixada espanyola a Kabul està seguint el tema des del primer moment.

Segons fonts governamentals consultades per EFE, a la província de Kunduz operen centenars de grups criminals relacionats amb robatoris, assassinats i segrestos, i en ocasions combaten en favor dels talibans i en unes altres recolzen a les forces de seguretat del Govern afganès.

El CIRC es troba a Afganistan des de fa 30 anys, on proveeix ajuda mèdica, serveis d'aigua i sanitaris, visites a centres de detenció i actua com a intermediari neutral per permetre que el treball humanitari tingui lloc en tot el país.