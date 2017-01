Patxi López: «Em sento amb forces per reconstruir el partit»

L'ex lehendakari i expresident del Congrés, Patxi López, ha presentat aquest migdia formalment la seva candidatura a participar en les primàries per escollir el proper secretari general del PSOE, el mes de maig. López assegura sentir-se "amb forces per reconstruir el partit", després dels darrers mesos de tensions internes. En la roda de premsa l'ex lehendakari s'ha mostrat convençut que els socialistes han d'"obrir un nou temps" i tornar a ser "l'eina imprescindible" per als ciutadans que se senten "orfes" políticament. En aquest sentit López ha reclamat un PSOE "renovat, unit, amb un projecte clarament progressista, d'esquerres", i s'ha mostrat confiat de poder formar un "equip fort" entorn del seu lideratge.

Un cop conegut el calendari del PSOE, amb primàries al maig i Congrés al juny, López no ha esperat a fer el pas i ja ha presentat la seva candidatura a liderar el partit, disposat a recollir els avals necessaris, tan punt comenci el procés. En la seva intervenció López ha admès que assumeix una "gran responsabilitat" ja que el partit i el socialisme, ha dit, "està passant per moments difícils" i "són temps per defensar les pròpies conviccions" i per això ha donat el pas.

L'ex lehendakari ha fet autocrítica sobre la crisi interna que s'ha viscut al PSOE des del congrés de l'octubre passat, que va suposar la sortida de Pedro Sánchez, que va suposar un "espectacle poc edificant" tant per a la militància com per a la societat en general i ha advocat per un partit

"unificat" per fer front a una dreta "que imposa tots els seus dogmes de fe" alhora que "expulsa als marges del sistema" una part de la societat. En relació a la crisi del PSOE, ha assegurat que va ser "un error" abstenir-se per donar el govern a Rajoy i que així ho va defensar fins que el comitè federal "va canviar la posició".

Per fer-hi front cal, ha dit, un "PSOE renovat, unit i amb un projecte clarament progressista i d'esquerres que aconsegueixi el suport de la majoria social del nostre país". Per això calen, ha afegit, "propostes clares" a la militància perquè decideixin com volen construir aquest futur. López confia poder tenir entorn seu un "equip fort", una "direcció col·lectiva", deixant la porta oberta a altres persones de pes dins del partit, inclòs Pedro Sánchez.

Amb tot, ha reconegut que perquè el PSOE torni a ser el partit de la "modernització" i la "transformació" de l'estat cal fer una "reflexió profunda i seriosa" del que està passant als socialistes espanyols i al conjunt de la socialdemocràcia. En aquest sentit, ha apuntat que aquesta crisi va començar quan "la socialdemocràcia va començar a assumir que l'economia tenia les seves pròpies regles aliena a la política" a remolc d'una frase que es va fer famosa en la política nord americana: "És l'economia, estúpid".

López ha exculpat de la crisi socialista les noves forces d'esquerres que volen "substituir, debilitar o fins i tot destruir" el PSOE, en referència a Podem perquè "la responsabilitat també és nostra", per seguir en els "esquemes tradicionals de classe obrera, serveis públics i repartiment de la renda" i no saber veure els "nous marginats socials".

"No entenc les terceres vies més com l'excusa de l'esquerra per fer polítiques de dretes", ha etzibat López, que ha volgut deixar clar que el seu projecte política és "la socialdemocràcia". "Hem de ser una esquerra exigent" i "no actuar com analgèsic temperador de les polítiques de la dreta". Per això ha defensat els principis clàssics del socialisme que, ha dit, són les "llibertats personals, el sistema democràtic i lluitar contra la desigualtat".

López també s'ha referit a la necessitat de construir un "sistema fiscal just, eficient i redistributiu", recuperar uns serveis públics universals i de qualitat, el laïcisme i l'aposta per una Espanya federal en una Europa Federal. Sobre la qüestió territorial, ha afirmat que "només el PSOE junt amb el PSC pot aportar una solució raonable als problemes de Catalunya". "No jugarem mai a enfrontar identitats i territoris sinó a sumar-los en un projecte de país compartit".