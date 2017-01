Almenys 37 morts a l´estavellar-se un avió de càrrega turc al Kirguizistan

Almenys 37 persones han mort aquest dilluns a la matinada a l'estavellar-se un avió de càrrega turc en una zona residencial propera a l'aeroport de Bishkek, capital de Kirguizistan, segons les últimes dades del Ministeri de Situacions d'Emergències kirguís.



No obstant això, el ministre de Sanitat del país, Talantbek Batiralíyev, ha confirmat la mort de 31 persones, inclosos els quatre tripulants de l'aeronau, i ha apuntat la troballa de fragments d'altres nou cadàvers, de manera que el nombre de víctimes del sinistre podria ascendir a quaranta.





L'avió "es va donar la volta al precipitar-se i es va partir en tres o quatre parts. Els fragments dels cadàvers de les víctimes estan escampats per tot el perímetre", va dir al seu torn el viceprimer ministre kirguís, Mujammetkaliy Abulgazíyev. Nou persones més han resultat ferides en l'accident i han estat traslladades a diferents hospitals de Bixkek, ha afegit Batiralíyev.El Boeing 747-400 de la companyia turca Avia Càrrec Turkish (ACT), cobria un vol per Turkish Airlines quan, a menys de dos quilòmetres de la pista d'aterratge de l'aeroport Manas de Bixkek. Gairebé totes les víctimes del sinistre, entre ells almenys sis nens, eren habitants d'aquesta localitat.L'aeronau, que camb escala a Bixkek, va destruir almenys 32 habitatges en caure a terra sobre les 07.17 hora local (01.17 GMT)., entre serveis de rescat, policia, militars i personal de l'aeroport, treballen al lloc del sinistre.Els periodistes que es troben en Dacha-Suu informen que l'incendi ha estat extingit i que una part de la cua de l'avió roman sobre els habitatges.Una font a l'aeroport Manas citada per Interfax va explicar que els pilots no van ser capaços de dirigir l'aparell cap a la pista d'aterratge per la densa boira que cobria l'aeròdrom en el moment del sinistre.