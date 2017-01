Bárcenas nega que rebés diners de la trama Gürtel

L'extresorer del PP Luís Bárcenas ha negat aquest dilluns davant el jutge de l'Audiència Nacional Ángel Hurtado que rebés diners de la trama Gürtel. "Jo no he rebut absolutament res de Correa ni per a mi ni per al PP", ha assegurat a preguntes de la Fiscal Concepción Sabadell, que li ha recordat les declaracions del suposat líder de la trama, Francisco Correa, que va assegurar durant el judici que havia pagat comissions a l'extresorer del PP fins i tot a la mateixa seu del partit. Bárcenas ha atribuït les declaracions de Correa a "l'animadversió personal" entre tots dos des de la ruptura de la relació professional de les empreses de Correa amb el PP.

Bárcenas declara aquest dilluns en el marc del macro-judici de la trama Gürtel que va començar l'octubre del 2016 i per la que hi ha 37 persones –inclòs el suposat cervell de la trama, Francisco Correa- acusades pel cobrament de comissions a canvi de contractes públics adjudicats pel governs del PP entre 1999 i 2005.

La Fiscalia demana per a ell una condemna a 42 anys i mig de presó pels delictes d'associació il·lícita, suborn, blanqueig de capitals, apropiació indeguda, falsedat continuada, i delictes contra Hisenda, a més d'estafa processal en greu de temptativa, tràfic d'influències, i falsedat en document mercantil.

La Fiscalia sosté que Bárcenas, que ja va estar 19 mesos a la presó de Soto del Real, s'ocupava de les tasques de distribució dels diners que li entregava Correa a canvi de les adjudicacions d'obra pública per part de governs del PP, i que se' quedava una part que va dipositar a Suïssa.

L'extresorer, però, manté que els 47 milions d'euros que va arribar a tenir a un compte a Suïssa són fruit de les seves inversions i de la compra d'obres d'art, i no procedeixen del cobrament de comissions als empresaris de la trama.

Durant la seva declaració, ha assegurat que va cobrar del PP fins el gener del 2013 –tot i que havia abandonat la tresoreria del PP el 2009- i que disposava d'un "remanent de liquiditat" d'aproximadament 30.000 euros anuals que procedia de la seva capacitat d'estalvi i dels negocis de compravenda d'obres d'art que li reportaven diners en efectiu.

Ha admès que va tenir una "relació professional" amb Francisco Correa que s'ajustava a les relacions entre un proveïdor d'agència de viatges i organització d'esdeveniments i una empresa (el PP) i que va durar fins el 2003, quan es va trencar "perquè a Correa li va pujar al cap el nivell de relacions" i "pensava que el partit era seu i que podia fer el que ell decidís".

Segons Bárcenas, si el PP va tallar la relació amb Correa va ser perquè el gendre d'un empresari que tenia relació amb Rajoy "va acusar a Correa" davant l'extresorer Álvaro Lapuerta i davant el president del partit, Mariano Rajoy, sobre el fet que Correa que es dedicava a activitats il·lícites i es jactava que si algú volia fer alguna cosa amb el PP a Madrid havia de passar per ell.

Ha assegurat també que cap de les empreses de Correa va rebre diners del partit en efectiu a la seu del PP. "Tot el que es pagava es pagava oficialment", ha dit, perquè "la subvenció per la llei electoral era prou generosa com perquè no hi hagués necessitat de pagar res d'una altra manera".

Bárcenas també ha explicat que els llibres de comptes on consta la seva lletra corresponen a una "activitat extra-comptable" i ha apuntat que malgrat que en aquestes anotacions hi consten referències a empresaris de la trama com Alfonso Garcia Pozuelo no sap quina era la finalitat dels fons. En tot cas ha apuntat que ell no tenia "cap capacitat d'interlocució" perquè es traduïssin en adjudicacions de contractes públics.

Segons l'extresorer del PP, els empresaris que feien aportacions voluntàries al PP durant aquest anys no ho feien perquè fossin "idiotes" –com ha dit la fiscal- sinó que "volien donar un cop de mà". Sempre que feien aquestes donacions, ha assegurat, l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta els recordava de manera expressa que "no tenien caràcter finalista".