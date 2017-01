Un bombardeig d'Al-Assad causa almenys nou víctimes mortals

Almenys 9 persones, entre les quals tres nens, van morir i 23 més van resultar ferides en bombardejos del règim sirià d'Al-Assad a la localitat de Deir Qanun, a la vall del riu Barada, que abasteix Damasc d'aigua, segons va informar l'Observatori Sirià dels Drets Humans. En el comunicat, l'Observatori va afegir que entre els ferits hi havia diverses persones en estat greu, per la qual cosa va afegir que la xifra de morts podria augmentar. Els activistes Cascos Blancs, per la seva banda, van xifrar en dotze les víctimes mortals.