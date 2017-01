Col·lapse a les rondes de Barcelona durant tres hores per la protesta dels taxistes

La protesta dels taxistes ha finalitzat a les cinc de la tarda i ha provocat un col·lapse important a les rondes de Barcelona durant quatre hores, des de la una del migdia. La franja de més col·lapse s'ha produït entre les dues del migdia i les cinc de la tarda quan s'han registrat 17 quilòmetres de cues a la Ronda Litoral entre Zona Franca i la Trinitat en sentit Besòs, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per la seva banda, a la Ronda de Dalt s'han produït retencions des de la C-32 a Esplugues i fins a la Trinitat en sentit Besòs de fins a 14 quilòmetres i en sentit Llobregat també s'han registrat altres 11 quilòmetres des de Pedralbes fins a la Trinitat i altres dos fins a Santa Coloma de Gramenet a la pota nord.

Les cues a la B-10 i B-20 arran de la manifestació dels taxistes han començat a la una del migdia però abans, des de les dotze, ja s'havien començat a produir altres retencions a la B-22 al Prat de Llobregat, amb tres quilòmetres de cues, o a la C-31 a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han format set quilòmetres més de cues. A partir de les cinc de la tarda, la protesta s'ha donat per finalitzada però la circulació ha continuat afectada a les rondes i a altres vies, tot i que les retencions s'han anat reduint.En total, a la protesta hi han participat 5.000 taxis, segons els organitzadors. Els taxistes han denunciat a la protesta, batejada la protesta amb el nom d'operació Cargol, 'els incompliments' dels compromisos per part del consistori liderat per Ada Colau contra la intrusió professional al sector.