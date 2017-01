Cospedal demana "perdó" en nom de l'Estat als familiars de les víctimes del Yak-42

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa del govern espanyol, ha demanat "perdó" en nom de l´Estat als familiars de les víctimes del Yak-42, catorze anys després de l´accident i quan fa una setmana de la publicació d´un informe del Consell d´Estat que determinava la responsabilitat del Ministeri de Defensa d´aleshores, comanat per Federico Trillo, en l´assumpte. Cal recordar que Trillo, que fins ara ocupava el càrrec d´ambaixador espanyol a Londres, va anunciar la setmana passada la voluntat de dimitir, dies després que el govern anunciés que preparava la seva destitució junt a la de 70 alts càrrecs més.

En una compareixença demanada per la mateixa ministra davant la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, Cospedal ha considerat "una qüestió important" que el Ministeri de Defensa "canviï d´opinió" i "reconegui la responsabilitat objectiva de l´Estat" en l´accident.

"És una qüestió important de reconeixement d´una reparació moral", ha dit la ministra, abans de dir que no tenia "cap problema" a "demanar perdó en nom de l´Estat per no haver reconegut amb anterioritat aquesta responsabilitat patrimonial als familiars de les víctimes". Cospedal ha acabat la intervenció afirmant que demanava perdó "de cor".