Una dona d'Almeria mor degollada per l'exparella

Una dona de 33 anys va ser trobada morta ahir al matí a Huércal (Almeria) després de ser degollada presumptament per la seva exparella, un home de 31 anys que va ser detingut per la Guàrdia Civil. Segons va explicar l'alcalde de la localitat, Ismael Torres, la víctima hauria mantingut una relació amb l'homicida durant els dies de Nadal i aquest no hauria superat el trencament de la parella. Torres va explicar que segons les primeres investigacions, l'home hauria ingressat la nit anterior al complex hospitalari de Torrecárdenas i al matí se n'hauria escapat, hauria anat a casa de la víctima i l'hauria degollada. Malgrat que la noia no l'havia denunciat, l'home ja tenia antecedents per violència masclista aliens a aquest cas.

D'altra banda, un home va ser detingut ahir a Santiago de Compostel·la per haver clavat tres punyalades a la seva exparella, que no va voler denunciar l'agressió. Els fets haurien ocorregut quan la noia sortia d'un pub a què havia anat després d'un sopar d'empresa amb uns companys de feina i l'home l'hauria volguda acompanyar fins al cotxe on, suposadament, es va produir l'agressió.