«El govern de l'estat s'ha retirat de les institucions culturals catalanes»

Quan és l'última vegada que ha anat als toros?

[Pensa] Em penso que l'última, i una de les poques vegades que hi he anat, va ser el primer any que vaig ser conseller de Territori, a Ceret.

Hi entén, de toros?

No. És un mite, que m'agraden els toros.

Acompanyarà Eduardo Mendoza a recollir el premi Cervantes?

Sí. És un escriptor absolutament fonamental en l'imaginari literari de Barcelona.

La literatura en castellà que fan a Catalunya autors catalans és literatura catalana?

És literatura castellana feta a Catalunya.

Càrrecs del seu partit van criticar que Pérez Andújar fos pregoner de Barcelona, fins i tot alguns van preferir no assistir-hi i anar a veure el pregó alternatiu de Toni Albà. Què en pensa?

Va fer un pregó excel·lent. Pel meu gust, una mica massa nostàlgic, n'hauria gaudit més el meu pare que jo, però excel·lent. Ara bé, el que honora les institucions democràtiques és convidar a fer pregons a qui no pensa com nosaltres. Va ser un greu error reprovar-lo.

Confia que la famosa operació diàleg signifiqui fets, almenys en Cultura?

M'agradaria. Però fixi's que el govern de l'estat s'ha retirat econòmicament de les grans institucions catalanes. Hauria de tenir una presència molt important al MNAC, al Liceu... Pràcticament va dislocar el pressupost del Macba, un bon dia va dir que no pagaria. M'agradaria que hi hagués alguna cosa més que bones paraules. Les institucions culturals no haurien de tenir bandera, només haurien d'aspirar a despertar i alimentar contínuament la curiositat dels ciutadans.

Girona és l'única capital catalana que va tenir de Baltasar un blanc pintat de negre. Ja s'ha iniciat una recollida de firmes perquè sigui un negre autèntic. Firmarà?

No n'hi ha cap necessitat. Es tracta d'una tradició en la qual la representació admet que qualsevol ciutadà pugui representar qualsevol paper. No veig per què un negre ha de ser negre o un ros ha de ser ros. Per acabar com hem començat: és que un blanc no pot fer el paper de Iago a Otel·lo?

Que TV3 perd audiència és clar. També perd credibilitat?

La Corporació Catalana de Mitjans, com totes les corporacions de mitjans de comunicació públics, ha patit importants ajustos pressupostaris. Tot i això, el 2016 ha estat líder a Catalunya per setè any consecutiu. És evident que s'ha de remuntar pressupostàriament per reforçar la seva vocació de servei públic i el seu atractiu, que la graella de programació, en alguns casos, pot mostrar signes d'esgotament i per això, des de la direcció, ja s'hi està treballant... però set anys consecutius liderant les audiències no casa amb una pèrdua de credibilitat.