Kerry garanteix a Netanyahu que Israel no rebrà sancions per la colonització

El secretari d'Estat dels EUA, John Kerry, va garantir al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que la conferència de París no tindria conseqüències irreversibles per a Israel ni tampoc continuïtat en una possible resolució de condemna de l'ONU, segons informaven ahir mitjans locals. Kerry, que participava en la conferència, que podia ser el seu últim acte oficial d'alt nivell, va telefonar a Netanyahu per prometre-li que el document final de la reunió no suposaria cap acció o sanció a l'ONU o en un altre fòrum internacional fins al 20 de gener, en què el president nord-americà, Barack Obama, deixarà el càrrec i serà substituït per Donald Trump.

Tant el servei de notícies Ynet com el diari Haaretz, que citaven fonts oficials israelianes que no s'identificaven, es van referir en aquest sentit als temors del primer ministre israelià sobre una iniciativa internacional llampec com la resolució 2334 del Consell de Seguretat de l'ONU, aprovada el 23 de desembre del 2016, que va condemnar els assentaments jueus en territori ocupat.

Israel creia que la conferència de pau, convocada per França i en què participen al voltant de 70 països, de la qual estan absents israelians i palestins, podia ser una nova baula en la cadena de pressions internacionals que va començar amb la resolució 2334 i la conseqüència immediata del discurs de Kerry a Washington sobre l'Orient Mitjà.



El document aprovat

La conferència, convocada per François Hollande, es va clausurar amb una declaració dels participants en què demanen a israelians i palestins que reprenguin les negociacions amb l'objectiu d'aconseguir la solució de dos estats, que, segons el seu parer, és l'única sortida viable al conflicte.

Va ser un suport simbòlic, ja que ni israelians ni palestins formaven part de la reunió, però per a França té el valor de manifestar l'ampli suport que entre la comunitat internacional té la solució de dos estats com a sortida a la crisi.

«Tots els participants han confirmat que és urgent preservar la solució de dos estats, l'única viable i que està amenaçada per l'avanç de la colonització [israeliana als territoris ocupats] i per la violència», va indicar el ministre francès d'Exteriors, Jean-Marc Ayrault, que va presidir la conferència. No es tracta, va agregar, de substituir les dues parts a la taula de negociació, sinó d'incitar-les a reprendre-les, sobre la base de les fronteres prèvies a la guerra dels Sis Dies del 1967 i en el marc dels acords assolits al passat.

Per la seva banda, el president palestí, Mahmud Abbàs, es va felicitar pel resultat de la conferència de pau de París perquè «reafirma els principis del dret i les resolucions internacionals» per a la creació d'un estat palestí amb capital a Jerusalem Est.

Per al dirigent palestí, la conferència «va posar l'accent en la resolució del Consell de Seguretat 2334 [que va condemnar els assentaments jueus], el dret internacional i les resolucions internacionals que donen legitimitat a la solució de dos estats sobre la base de les fronteres del 1967, inclosa Jerusalem oriental».

Sobre el possible trasllat de l'ambaixada dels EUA de Tel Aviv a Jerusalem, tant la diplomàcia espanyola com la francesa van afirmar que aniria contra la pau.