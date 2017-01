Merkel, a Trump: "Europa és propietària del seu propi destí"

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha afirmat que "els europeus tenen el destí a les seves pròpies mans", en resposta a les declaracions realitzades pel president electe dels EUA, Donald Trump, en què augura que la UE perdrà més socis després del 'Brexit '.

"Crec que els europeus tenim el nostre destí a les nostres mans", ha dit Merkel en la roda de premsa que ha concedit aquest dilluns al costat del primer ministre de Nova Zelanda, John Phillip Key, que es troba de visita a Alemanya.

En una entrevista a mitjans europeus publicada el diumenge, Trump va aplaudir el camí que ha emprès Regne Unit i va afirmar que "al final serà fantàstic", pel que ha considerat que altres països seguiran el seu exemple.

El magnat novaiorquès també va criticar la política de portes obertes de Merkel davant la crisi de refugiats a Europa. "Crec que va cometre un error catastròfic en acollir a tots aquests il·legals", ha indicat el pròxim inquilí de la Casa Blanca.

Interrogada per aquestes declaracions, la líder europea ha cridat a la cautela. "Personalment, estic esperant a la investidura presidencial a Estats Units, després, per suposats, treballarem amb ell a tots els nivells", ha contestat.

Fonts del Govern alemany han revelat a Reuters que Merkel tracta de tancar una reunió amb Trump per a primavera en qualitat de presidenta temporal del G-20. La cancellera només ha parlat una vegada amb l'empresari nord-americà per felicitar-lo per la seva victòria electoral.

Per la seva banda, el ministre de Finances alemany, Wolfgang Schaeuble, ha advertit a Trump sobre els perills del proteccionisme. "Qualsevol que vulgui creixement --i crec que aquesta administració ho voldrà-- ha d'estar a favor de mercats oberts", ha dit al 'Wall Street Journal'.

L'entrevista a Schaeuble, segons ha aclarit el diari econòmic, va ser feta abans que el líder republicà amenacés amb import un impost del 35 per cent a tots els vehicles importats als Estats Units, el que dispararia encara més el preu dels cotxes europeus en Amèrica del Nord.

A més, Schaeuble ha fet una crida genèric a tots els països a combatre l'ús de notícies falses per aconseguir influència política, enmig de l'escàndol per la falsa notícia del segrest i la violació d'una nena rus-alemanya a Berlín mans d'immigrants.

"Alguna gent està confosa per notícies falses en llengua russa, finançades per l'Estat i dirigides a la televisió", ha alertat. "Això no es pot descriure més que com a propaganda de guerra", ha sentenciat.