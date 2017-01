Nuet s´obre a la «desobediència civil» si l´estat veta poder votar

El coordinador general d'EUiA i secretari tercer del Parlament, Joan Josep Nuet, va augurar que la llei del referèndum «durarà hores», perquè quan se n'iniciï la tramitació serà «suspesa», segons el seu parer, pel Tribunal Constitucional (TC), per la qual cosa es va mostrar obert a actes de «desobediència civil». En una entrevista amb Efe, Nuet va assegurar que JxS i la CUP ja tenen «redactada la Llei de transitorietat jurídica», pensada per emparar que Catalunya es desconnecti d'Espanya, i la «faran pública» quan arribi el moment oportú, els mesos vinents, «però la tramitaran per parts». Nuet, que és un dels 11 diputats de CSQP, va indicar que la «primera part» de la llei «és la part del referèndum», a fi que es pugui celebrar el setembre.