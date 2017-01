El Parlament defensa que la resolució del referèndum unilateral és "aliena" al 9-N

Els lletrats del Parlament demanen al Tribunal Constitucional (TC) que desestimi l´incident d´execució a partir del qual es va suspendre temporalment la resolució sobre el referèndum unilateral aprovada al debat de política general. En les seves al·legacions, els lletrats defensen que és "un procediment autònom, totalment aliè i independent" de la declaració suspesa del 9-N i que no es pot "escindir" del debat de la política general, el marc on es va aprovar la resolució.

En el text, els lletrats també avisen que "prohibir propostes a favor o en contra de determinats plantejaments sobre el dret a decidir, la reforma de la Constitució, l´aspiració de la independència o la reafirmació de la unitat d´Espanya constitueix un atac frontal contra la llibertat d´expressió".

Els lletrats també citen que el mateix TC i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) han declarat que la llibertat d´expressió val també per les idees o opinions que "contravenen, xoquen o inquieten a l´estat o a una part de qualsevol de la població".

En les al·legacions, el Parlament demana que es desestimi l´incident d´execució en considerar que la resolució sobre el referèndum pactada per JxSí i la CUP "no manté una relació directa ni immediata causalitat" amb la sentència de l´alt tribunal que va suspendre la declaració del 9 de novembre del 2015. Així mateix, els lletrats demanen que es desestimin les mesures d´execució contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i alguns dels membres de la Mesa al·legant que es tracta d´actes parlamentaris que tenen la "prerrogativa d´inviolabilitat", un fet que exclou la responsabilitat penal en tots els casos.

En un altre punt de les al·legacions, els lletrats assenyalen un "defecte de procediment" perquè va ser el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, qui va plantejar l´incident d´execució. Segons els lletrats de la cambra catalana, Rajoy no està "legitimat" per fer-ho perquè no va formar part en el procés de la sentència del TC que va suspendre la declaració del 9 de novembre. Per tant, l´admissió a tràmit de l´incident d´execució infringeix directament l´article 92.3 i 4 de la LOTC en perjudici del Parlament. Davant d´aquesta situació, els lletrats demanen al tribunal que es dirigeixi a l´advocat de l´estat per aclarir la seva representació.

El text de les al·legacions també argumenta que amb l´incident d´execució per la resolució sobre el referèndum "no es pot pretendre resoldre qüestions que no s´havien abordat en la sentència sobre la declaració del 9 de novembre o que no tenen relació directa o immediata de causalitat".

Segons els lletrats, la resolució del referèndum no es pot escindir del debat de política general de l´octubre passat i recorden que la seva finalitat és "estrictament d´orientació política". A més, recorden que el debat de política general es va celebrar una setmana després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, superés una qüestió de confiança amb un discurs "centrat en la convocatòria d´un referèndum com a culminació de la legislatura".