Patxi López anuncia que compta amb Pedro Sánchez per liderar el PSOE

L'exlehendakari Patxi López es va oferir ahir per liderar un PSOE «renovat, únic i clarament d'esquerres». «Vull un partit d'esquerres exigent, no un analgèsic de les polítiques de dreta», va proclamar després d'assegurar que ve «amb força per reconstruir el PSOE». Patxi López, que va recalcar que la seva candidatura «no va contra ningú» i que li «agradaria sumar Pedro Sánchez al seu projecte», s'ha convertit en el primer socialista que es llança a la cursa d'unes primàries que encara no han estat convocades però que se celebraran el proper mes de maig.

El lloc escollit per López per presentar la seva candidatura va ser a la Fundación Diario Madrid, on va arribar acompanyat de la seva dona, la també socialista basca Begoña Gil, i d'un equip de confiança format per l'exsecretari d'Organització del PSOE i portaveu al Senat, Óscar López, l'exconseller d'Interior basc, Ricardo Ares i l'exdiputat del PSE, Andoni Unzalu. Després de defensar que el PSOE ha de tenir una «direcció col·lectiva» en què el nou secretari general «compti amb altres responsables» del partit, va confirmar que dissabte havia parlat amb Pedro Sánchez, a qui, segons va assegurar, té un «respecte absolut» i que segueix «compartint amb ell moltes coses».

López, que va ser president del Congrés en la breu legislatura passada, va explicar que abans de presentar la seva candidatura també havia mantingut converses «cordials» amb una quarantena de dirigents i exdirigents socialistes. Malgrat tot, López considera «imprescindible que sigui la militància qui esculli i voti» el seu nou líder.



A la recerca de la unitat

Durant la presentació de la seva candidatura, l'exlehendakari va subratllar que busca la «unitat que neix de la llibertat, no pas la uniformitat que neix de la imposició». López va afirmar que no entén «un PSOE sense el PSC, ni un PSC sense el PSOE» i va advertir que «s'oposarà radicalment» que a les primàries no puguin votar els 18.000 afiliats del partit socialista català. Després de recalcar que això seria un «error majúscul», el nou candidat va continuar dient que l'acord a què arribi la «comissió de diàleg» creada per la gestora del PSOE amb el PSC per revisar les relacions polítiques entre les dues formacions hauria de votar-se al 39è congrés federal (programat per al 17 i 18 de juny).

Patxi López va escollir la seva població natal, Portugalete (Biscaia), per celebrar la seva primera trobada amb els militants, i va anunciar que després començaria una «gira» per agrupacions de l'estat espanyol. Després d'aquesta primera gira de contacte amb els afiliats, en vindrà una altra, quan el procés de primàries ja hagi estat convocat formalment i els aspirants es converteixin, segons els estatuts del PSOE, en «precandidats» i comencin a recollir els avals per poder ser proclamats candidats oficials. L'acte de López a Biscaia la setmana vinent coincidirà amb la visita que la secretària general dels socialistes andalusos, Susana Díaz –que segueix sense confirmar ni descartar la seva candidatura–, farà per diverses agrupacions del PSOE de Castella i Lleó, federació que fins ara ha fet costat a l'exsecretari general, Pedro Sánchez.



Les reaccions

Les reaccions a l'anunci de Patxi López no es van fer esperar, ni de parts d'altres líders socialistes ni de components dels altres partits. D'una banda, la secretaria general dels socialistes bascos, Idoia Mendia, va qualificar la notícia «d'excel·lent» i va continuar dient que la candidatura de Patxi López «obre el debat sobre les idees que necessita el PSOE».

Un altre socialista que es va pronunciar ràpidament va ser l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que va assegurar que l'interessen més «els projectes i els continguts que les candidatures». Preguntat per l'origen basc de l'exlehendakari, González es va limitar a dir que no importa que el futur secretari general sigui «basc, canari o argentí».

D'altra banda, els líders de Podem van ser els primers a reaccionar a l'anunci. Pablo Iglesias va afirmar que «respectarà» el procés intern del partit socialista i que «no especularà» sobre les relacions de simpatia entre els possibles candidats. El seu company de partit Íñigo Errejón va convidar López que expliqui si la seva candidatura serà de «més del mateix» o si es planteja una posició diferenciada de la gestora.