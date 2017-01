Puigdemont, Junqueras i Romeva explicaran el referèndum a Brussel·les

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, viatjaran el 24 de gener a Brussel·les per participar en un acte al Parlament Europeu en què explicaran el referèndum, segons fonts de l'Executiu. Puigdemont, Junqueras i Romeva exposaran que hi ha una majoria al Parlament que vol pactar amb l'estat una consulta vinculant, però denunciaran també que el govern espanyol no vol negociar i que tenen intenció de celebrar-lo igualment.

També aprofitaran per donar un missatge de confiança a la UE, amb què remarcaran la seva vocació europeista. A més de la premsa internacional, s'espera la presència de diplomàtics i d'eurodiputats. El Govern ha escollit el Parlament Europeu per celebrar aquest acte perquè és la seu de la sobirania popular europea. De fet, el President, el vicepresident i el conseller faran èmfasi en la vinculació entre referèndum i democràcia. L'acte servirà per explicar que a Catalunya hi ha una majoria política i també social que vol un referèndum pactat.

Puigdemont, Junqueras i Romeva apuntaran que ja han fet la petició formal per fer la consulta al govern espanyol, però alhora transmetran que el Partit Popular es nega a negociar. La intenció és que la premsa internacional, els eurodiputats i diplomàtics presents a Brussel·les coneguin de primera mà quins són els plans del Govern, que impliquen primer intentar un acord amb l'executiu espanyol, però que també inclouen la convocatòria d'una consulta encara que no disposin de l'aval de l'estat. El President de la Generalitat i els consellers també reiteraran la voluntat de Catalunya de continuar formant part de la UE en el cas que assoleixi la independència, amb la qual cosa voldran aclarir que aquest procés no ha d'afectar o desestabilitzar Europa. L'acte, que tindrà lloc a les set del vespre, serà organitzat pels eurodiputats Josep Maria Terricabras i Ramon Tremosa i pel secretari general d'Afers Exteriors, Jordi Solé. La conferència es titularà «El referèndum català».



Pascal defensa la consulta

La coordinadora del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Marta Pascal, no veu «cap argument perquè no s'hagi de fer el referèndum» i considera que «es guanya des del centre» i no «des dels extrems». En una entrevista que publicava ahir el diari Ara, Pascal va dir que «si tot va com ha d'anar» amb el referèndum, «aquesta Catalunya tindrà un segell, el segell Puigdemont». Sobre les declaracions recents de la presidenta del Consell Nacional del PDeCAT i de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, en què va suggerir que el referèndum potser no es faria, Pascal va defensar que «se li van treure les paraules de context». «No tinc cap dubte ni veig cap argument perquè no s'hagi de fer», va concloure.

Les declaracions de Conesa van obrir fa unes setmanes una picabaralla pública entre membres de JxS i la CUP, que acusava la coalició formada per ERC, el PDeCAT i independents de no voler dur fins al final la promesa de convocar un referèndum sobiranista.