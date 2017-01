El TS eleva les penes als assaltants de Blanquerna amb condemnes de presó

La Sala del Penal del Tribunal Suprem ha elevat les penes imposades per l´Audiència Provincial de Madrid als assaltants al centre cultural Blanquerna que durant la Diada del 2013 van intentar boicotejar els actes oficials que hi duia a terme la Generalitat. L´augment de pena ve donat perquè l´alt tribunal aplica als condemnat l´agreujant d´obrar "per motius de discriminació ideològica". Pel delicte de desordres públic en concurs ideal amb el d´impediment del dret de reunió, el Suprem augmenta la pena als 12 acusats a 6 mesos que va dictar l´Audiència a 2 anys i 10 mesos de presó. Als dos acusats a qui l´Audiència condemnava a 7 i 8 mesos de presó, els apuja les penes a 2 anys i 11 mesos i 3 anys respectivament.

A dotze dels acusats el Suprem els imposa, a més, 1 any i 1 mes de presó i multa de 15 mesos en apreciar el mateix agreujant d´actuar per motius ideològics discriminatoris i l´atenuant de reparació del dany. A un altre dels acusats, Jesús Fernando Fernández, a banda dels 2 anys i 11 mesos de presó li imposa 1 any i 2 mesos més i una multa de 18 mesos per concórrer l´agreujant de reincidència. Al catorzè acusat, Juan Luís López García, a banda dels 3 anys de presó se n´hi imposen 1 any i 2 mesos més i una multa de 16 mesos "per la rellevància de la seva actuació".

La sentència estima el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal i alguns dels motius plantejats per la Generalitat i pel seu delegat a Madrid, Josep Maria Bosch –que va ser alhora un dels agredits.

El Tribunal Suprem considera que "el motiu impulsor del delicte o delictes comesos va ser la intolerància cap a la ideologia catalanista dels convocants de l´acte, fins al punt d´arribar a impedir-los".