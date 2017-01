El 28% dels accidents amb víctimes mortals van ser causats per distraccions

Prop del 28% dels accidents amb víctimes mortals o greus a les carreteres catalanes van ser causats el 2016 per distraccions, que es mantenen com el primer factor concurrent de la sinistralitat. Bona part de les distraccions al volant són per l'ús dels dispositius mòbils. El consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs que afecten la percepció del risc és una altra de les causes d'accident, així com la infracció de les normes de circulació. El Govern ha analitzat aquest dimarts en el marc del Consell Executiu les dades de sinistralitat a la xarxa viària interurbana del 2016, en què 153 persones van morir a les carreteres catalanes, un 13,1% menys respecte al 2015, amb 176 víctimes mortals. Pel que fa al nombre d'accidents mortals, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any passat es van produir 125 accidents mortals. Es tracta de la xifra més baixa registrada a Catalunya i marca un descens del 20,09% respecte al 2015, quan n'hi va haver 158, i del 41% respecte al 2010, amb 212.

La sinistralitat del 2016 ha estat marcada per l'accident d'un autocar a Freginals (Montsià) a l'AP-7 el 20 de març, amb tretze víctimes mortals i 36 ferits de diversa consideració, i pel de Pont de Molins (Alt Empordà) el 2 d'abril, en què van perdre la vida set persones en una topada frontal entre dos turismes a la N-II. El 6 de desembre, tres persones de la mateixa família, una nena i dues dones, una d'elles embarassada, van morir en un accident en una pista asfaltada al pantà de Susqueda (la Selva).

Amb relació al 2010, any de referència per als objectius del Pla de Seguretat Viària (PSV) 2014-2016, el nombre de víctimes mortals ha baixat un 37,8%, ja que en aquell any hi van haver 246 persones mortes per accident de trànsit en zona interurbana. Aquest descens del 37,8% supera, pel que fa a la xarxa viària interurbana, l'objectiu de reducció fixat pel pla, que és d´un 30% per al conjunt de la zona interurbana i urbana.