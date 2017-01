Centenars de policies es manifesten a Barcelona

Centenars de policies es manifesten pel centre de Barcelona des de quarts de set de la tarda d´aquest dimarts per reclamar "dignitat", "respecte" i "seguretat" en les condicions laborals. La marxa ha sortit de Plaça Universitat encapçalada per un taüt que simbolitza el que ells consideren la defunció de la dignitat policial. Està previst que acabi el recorregut a la plaça Sant Jaume. La manifestació l´han convocat sindicats de Mossos d´Esquadra, de policies locals, de l´ertzaintza i d´altres cossos de seguretat de l´Estat. Els manifestants se senten "cansats i desemparats" per les administracions i fins i tot "assetjats" per alguns partits polítics.

La Plataforma Professional de Cossos i Forces de Seguretat i Vigilància Duanera, convocant de la manifestació d´aquest dimarts, està formada pels sindicats USPAC, SPC i CAT dels Mossos, SAPOL de la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres policies locals, SIPEPOL de la policia espanyola, EUSPEL de l'Ertzaintza i el SIAT de Vigilància Duanera, que convoquen la manifestació. A més, tenen el suport, tot i que no poden manifestar-se per la seva naturalesa militar, dels sindicats ASIGC i IGC de la Guàrdia Civil.