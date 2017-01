La CUP exigeix apujar l´IRPF a les rendes demés de 60.000 euros

La CUP exigeix al Govern modificar el projecte pressupostari del 2017, per apujar l'IRPF a les rendes d'entre 60.000 i 175.000 euros, reduir el mínim exempt de l'impost de patrimoni fins a 450.000 euros i establir un sou mínim de 1.200 euros en processos de licitació i contractació pública.

La CUP va difondre ahir un document amb què treballa el seu equip negociador en el qual es recullen les reivindicacions que posa sobre la taula del Govern per poder donar el seu vistiplau als pressupostos per al 2017.

El document no detalla el text de les esmenes que defensa la CUP als pressupostos i a la llei d'acompanyament, però sí que conté un resum de les propostes plantejades. Els anticapitalistes demanen modificar l'escala de l'IRPF, en la qual s'establiria un tram per a les rendes situades entre 60.000 i 90.000 euros, a les quals s'aplicaria un tipus del 22,50%, un punt més que l'actual. Les rendes de 90.000 a 120.000 euros pagarien un tipus de 23,50%, dos punts més que ara, les situades entre 120.000 i 175.000 euros pujarien un punt, fins al 24,50%, i les rendes superiors a 175.000 euros quedarien en el 25,50%. També es modifica els tipus de l'escala de l'impost de patrimoni i el seu mínim exempt, que passaria de 500.000 a 450.000 euros.

Així, la CUP instava ahir el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, a moure fitxa en les negociacions que mantenen per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2017, però al mateix temps va permetre que els pressupostos superessin ahir un tràmit més. En concret, la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament va donar llum verd al pressupost d'aquest departament per al 2017 en rebutjar, amb els 11 vots de Junts pel Sí i de la CUP, les esmenes a la totalitat de la resta de grups de l'oposició, que només van sumar 10 vots.

Es tracta de la primera secció del projecte de pressupost que ha superat el tràmit en comissió, si bé els pressupostos encara no tenen garantida la seva aprovació en el debat final.