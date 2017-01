Detenen la dona de l'autor de la matança d'Orlando del 2016

Noor Mateen, l'esposa d'Omar Seddique Mateen, l'autor de la massacre que va posar fi a la vida de 49 persones el juny del 2016 en una discoteca d'ambient gai d'Orlando, Florida, va ser detinguda a San Francisco per la seva implicació en el tiroteig. La dona va ser arrestada per l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) dels Estats Units per col·laboració, complicitat i obstrucció a la justícia en la pitjor matança per arma de foc que hi ha hagut al país.

Noor es va traslladar a San Francisco després que el seu marit entrés la matinada del 12 juny de l'any 2016 fortament armat a la discoteca Pulse, on s'estava celebrant la Nit Llatina, i matés 49 persones abans de ser abatut per les forces especials de la Policia d'Orlando.