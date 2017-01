Detingut el suposat autor de massacre de Cap d'Any a Istanbul

La policia ha detingut avui al suposat autor de l'atemptat contra el club Reina a Istanbul en què van morir 39 persones la passada Cap d'Any, ha informat l'agència semipública turca Anadolu.

L'atacant, identificat com Abdulkadir Masharipov i d'origen centreasiàtic, va ser capturat a les 21.15 GMT per la policia al perifèric barri estambulí de Esenyurt, informa el diari Hürriyet. Segons aquest diari, es trobava al costat del seu fill de 4 anys quan va ser detingut en una operació en què el sospitós va ser reduït sense ferides d'importància. Al costat de Masharipov van ser detingudes quatre persones més, tres d'elles dones i un home kirguís, assenyala Anadolu.

La cadena NTV va emetre imatges que mostren com un grup de policies, tots de paisà, porten el sospitós emmanillat i agafat per coll i braços per un carrer per a introduir-lo en un cotxe i traslladar després a un lloc on esperen vehicles policials. Aquesta cadena assegura que el suposat terrorista va ser detingut a la casa d'un amic kirguís a la qual havia arribat fa tres dies. La NTV mostra també una fotografia en què es veu el sospitós agafat pel coll i amb marques de cops a la cara i sang sobre la seva samarreta.

El detingut ha estat portat a la comissaria central de Vatan a Istanbul mentre prossegueixen operacions policials simultànies contra altres cèl·lules de la mateixa xarxa, informa Anadolu.



Segons filtracions a la premsa la setmana passada, Masharipov era d'origen uzbek, si bé el Govern turc ha apuntat que possiblement pertanyés a l'ètnia túrquica uigur a la Xina i que hauria arribat a Turquia des Kirguizistan.

L'atemptat, perpetrat amb una arma automàtica amb la qual el terrorista va metrallar als assistents al club nocturn, va ser reivindicat pel grup Estat Islàmic (EI). La policia turca buscava al fugit des del primer de gener i que seguís lliure havia causat certa ansietat entre la població davant el temor que pogués cometre un altre atemptat.