Diana Quer volia tornar a casa la nit de la seva desaparició

Els últims missatges de Diana Quer la nit en què va desaparèixer dissipen la hipòtesi de la fugida voluntària, cosa que els investigadors ja van descartar fa mesos. Fins ara només havien transcendit els últims "whatsapps" que la jove va enviar a un amic que es trobava a Madrid: "M'estic acollonint, un gitano m'està cridant". "I què et diu?" , Va preguntar ell. "Morena, vine aquí", va respondre Diana en la seva última comunicació des d'aquell 22 d'agost.

Els missatges immediatament anteriors a aquests revelen que la intenció de la jove era tornar a casa. Segons ha donat a conèixer el programa Espejo Público d'Antena 3, abans de espantar-se per les interpel·lacions d'un firaire, Diana va escriure al seu amic: "M'estic quedant sense bateria. Quan arribi a casa, càrrec, i seguim".

Aquesta dada, que no havia sortit a la llum pública fins ara, descarta la fugida voluntària de la jove i dóna suport a la hipòtesi, defensada des del primer moment per la família, d'un segrest planificat.

En aquest sentit també s'hi ha manifestat l'advocat de la mare de Diana, Pedro de Bernat, qui ha sumat aquest missatge a l'anàlisi d'una goma del cabelltrobada en el camí a la casa de la família a A Pobra i que podria ser de la desapareguda. El lletrat manifesta que els indicis apunten a un segrest planejat ja que la jove tenia la intenció de tornar a casa i carregar el seu mòbil per continuar conversant amb el seu amic. En la seva opinió, seria en el seu retorn quan es va produir el rapte, moment en què Diana hauria perdut la goma que els agents analitzen.

Fa dies, ESdiario.com avançava una "esgarrifosa" línia d'investigació que, segons cita aquest mitjà, haurien obert els investigadors: el segrest com a venjança. El portal recollia que s'estaven investigant els negocis del pare de la jove, Juan Carlos Quer, a la recerca d'indicis que poguessin reforçar o descartar aquesta hipòtesi.

El progenitor de Diana va emetre un comunicat en el qual va plasmar el seu "malestar per una notícia amb tints sensacionalistes que no va ser contrastada amb mi". Rotundament negar que la seva activitat empresarial fos investigada i ha tancat: "No existeix cap indici d'un mòbil de venjança".