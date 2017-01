ACN Barcelona .- El Govern de la Generalitat no dona "cap credibilitat" als possibles acords que surtin de la reunió de la Conferència de Presidents que se celebra aquest dimarts a Madrid, i a la que Carles Puigdemont no ha assistit. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu de l'Executiu català, Neus Munté. Malgrat això, ha assegurat que si, com està previst, es forma un grup d'experts sobre el finançament autonòmic, el Govern "no se'n desentendrà" del que allà es pugui negociar. Així, malgrat renunciar a participar amb un expert propi de la Generalitat de Catalunya, l'executiu català preveu "fer seguiment dels possible avenços si se'n produeixen" en aquesta matèria a través de Guillem López-Casasnovas, l'expert que designaran les Illes Balears i que forma part d'un grup de treball compartit amb Catalunya sobre economia.

L'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Conferència de Presidents ha estat un dels aspectes més destacats de la reunió a Madrid, i això no ha passat desapercebut al Govern. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Neus Munté, ha volgut reiterar els motius de Puigdemont per no acudir a la cita, i ha recordat que l'ordre del dia preveu acords en "matèries importants i molt sensibles" però "inconcrets". "Si algú creu que són grans avenços, ho respectem, però creiem que són acords molt inconcrets, xuten la pilota cap endavant en qüestions d'especial rellevància però on el govern de l'Estat arriba molt i molt tard", ha dit en referència a qüestions com el finançament autonòmic o la viabilitat de la llei de la dependència. "Credibilitat perquè serveixin aquests acords, cap ni una", ha sentenciat.

Un d'aquests acords que es preveu que surtin de la Conferència és la creació d'un grup d'experts sobre finançament autonòmic, on les comunitats enviaran un representant per negociar els seus interessos al respecte. Catalunya, però, no té previst participar i així ho ha explicat Munté, que ha detallat que en aquesta qüestió la Generalitat "no liderarà però tampoc se'n desentendrà". En aquest sentit, la portaveu ha remarcat que aprofitarà les "coincidències" que té en la situació de finançament amb territoris com el País Valencià o les Illes Balears per intentar parlar amb els seus representants i estar al cas de les negociacions.

Més concretament, la portaveu ha explicat que s'utilitzarà la relació amb l'expert del govern balear, Guillem López-Casasnovas, per "fer el seguiment dels avenços, si és que hi ha". I és que els dos executius, el català i el de les Illes, tenen aquest expert com a referent en n grup de treball econòmic que comparteixen. Amb tot, Muté ha insistit qe "els antecedents fan pensar que no hi ha massa garanties d'èxit" en fòrums com el que s'encetarà aquest dimarts pel finançament.