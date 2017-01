L'onada de fred deixa valors de -20 graus i vents superiors als 130 quilòmetres per hora

L´onada de fred siberià que aquesta setmana afecta Catalunya ha deixat valors propers als 20 graus sota zero al Pirineu, com per exemple els -19,5 graus a Boí o els -18,2 graus a Espot, ambdós a la cota 2.500 metres. Les baixes temperatures també han fet caure els termòmetres a la resta del país, amb -5,4 graus a Tagamanent (Vallès Oriental), els -2,5 graus a la Panadella (Anoia) o els 3,7 graus positius registrats a l´observatori de la Zona Universitària de Barcelona. Pel que fa el vent, les ratxes més fortes han estat a Puig Sesolles (1.668 m), amb 137,9 km/h; al Santuari de Queralt (127,4 km/h) i a Portbou (109,8 km/h), mentre que a la capital catalana hi ha hagut un cop de 78,5 km/h. D´altra banda, la neu ha deixat sense classe 1.503 alumnes de set escoles i instituts de la Cerdanya i manté afectades quatre carreteres del Pirineu de Lleida, de les quals la C-28, a Vaqueira-Casa Sastrada es troba tancada per risc d´alaus.

En total, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha mobilitzat 59 maquines llevaneus a la xarxa viària de titularitat de la Generalitat, que han recorregut 11.000 quilòmetres en tasques preventives i de neteja de neu de la calçada. Els principals termes municipals on s´ha actuat, han estat Castellar de n´Hug, Saldes, Berga, Guardiola de Berguedà, Toses, Gósol, la Pobla de Lillet, Vic, Bagà i Vallcebre.

A banda de la C-28, que es troba tallada a Vaqueira, calen cadenes a la C-142b a Vaqueria cap accés a Pla de Beret; l´L-500 cap a l´N-230, al Balneari de Boí i l´L-501 cap a l´L-500, al Pla de l´Ermita. En aquest sentit, Trànsit ha recordat que també hi ha plaques de gel, sovint situades en zones ombrívoles i humides i no sempre en zones de muntanya. A més, la BV-4024 es troba tallada per les fortes ràfegues de vent, superiors als 50 quilòmetres per hora.

Pel que fa el risc d´allaus, Protecció Civil manté la prealerta del pla Allaucat pel risc generalitzat al Pirineu Occidental. Es tracta de risc fort -4 sobre 5 en l´escala europea- d´allaus a l´Aran, a la Ribagorçana-Vall-Fosca, a la meitat nord de la Pallaresa i al Perafita-Puigpedrós. Segons l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el perill d´allaus va en descens aquest dimarts.

El telèfon d´emergències 112 de Catalunya ha rebut entre aquest dilluns al vespre i aquest dimarts al matí 62 trucades per 49 incidències relacionades amb vent, fred i neu. De tots aquests, se n´han derivat 37, tot i que cap ha estat destacat, ja que bàsicament s´han retirat arbres, sanejaments i elements estructurals de la via pública.

Per tot plegat, Protecció Civil de la Generalitat, que manté la prealerta del Procicat per ventades, ha demanat extremar les precaucions, especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu, i seguir els consells del Servei Català de Trànsit. També, aconsella estar atents a les possibles incidències per la mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies i no tapar les reixetes per garantir l´entrada d´oxigen.

Les nevades aniran a menys però el fred més intens

Les prediccions meteorològiques indiquen que per a aquest dimarts la nevada al Pirineu anirà a menys fins a desaparèixer. El vent bufarà fort fins al vespre, especialment al Pirineu i a l´Empordà, on l´onatge es mantindrà alterat.

Les temperatures més baixes arribaran aquest dimecres i dijous, quan s´espera que el fred sigui més rigorós. Els valors mínims estaran entre els -14 graus i els -9 al Pirineu, entre els -10 i els -5 graus al Prepirineu i a la Depressió Central, entre -7 i -2 graus i entre -4 i 1 grau al prelitoral. Per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos d´onada de fred, de vent i d´onatge.

A banda, entre dijous i divendres es preveu l´arribada d´alguns núvols pel litoral i prelitoral i seran possibles algunes precipitacions febles, sobretot a l´extrem sud i al nord-est, amb una cota de neu d´uns 600 metres, tot i que en l´inici de la precipitació podria ser d´uns 400.

Els models a mitjà termini indiquen que a partir del cap de setmana l´atmosfera s´estabilitzarà i la temperatura es recuperarà, tot i que l´ambient es mantindrà fred.