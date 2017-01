Romeva assegura que la seva missió és construir el "ministeri d´un Estat"

El conseller d'Afers Estrangers, Relacions Institucionals i Transparència del Govern, Raül Romeva, ha assegurat avui que el seu departament ha estat creat amb un mandat "molt clar", que és construir el "ministeri d'un Estat", que està cridat a ser "un dels pilars bàsics de la república" catalana.

Avui, Romeva ha presentat els comptes de la seva conselleria davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament, en la qual s'han votat les esmenes a la totalitat presentades pels grups de Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es pot i PPC, que han estat rebutjades amb els vots de Junts pel Sí i la CUP.

Romeva ha defensat que els pressupostos del seu departament per al 2017 són "una oportunitat històrica per construir un Estat".

El conseller ha indicat que s'han pressupostat 64 milions d'euros per al seu departament, fet que suposa el 0,21% dels comptes del Govern, 27 milions dels quals van destinats a la secretaria general, 35 milions per a la secretaria d'Afers Estrangers i un milió per a la de Transparència.

Segons Romeva, els pressupostos han de servir per "preparar el procés constituent d'una república": "Posem les bases d'una república oberta al món, sobre la base de la transparència, la memòria històrica i la participació", ha declarat.

"En política exterior, l'Estat es dedica a gastar impostos per anar en contra dels interessos dels catalans", ha denunciat.

Per això, ha defensat els 6 milions d'euros previstos per a les delegacions exteriors del Govern perquè Catalunya "parli al món amb veu pròpia" i es projecti en política econòmica, cultural i lingüística.

La diputada de Ciutadans Susana Beltrán ha retret a Romeva que els pressupostos estiguin "contaminats de separatisme" i li ha recordat que les relacions internacionals són competència exclusiva de l'Estat, per això ha criticat que membres del Govern "vagin al Parlament Europeu a defensar la separació".

El socialista Ferran Pedret ha explicat que "els principals motius" pels quals el PSC votarà en contra dels comptes del Govern "no es troben en aquest departament", però ha demanat a Romeva que "racionalitzi" la política de delegacions a l'exterior ja que "és poc raonable" mantenir una delegació en el Vaticà.

Des de Catalunya Sí que es pot, Joan Josep Nuet ha qualificat de "bona notícia" l'increment pressupostari del departament però ha declarat que "hauria estat bé dedicar una mica més" a entitats per la memòria històrica.

El diputat del PPC Juan Milián ha acusat el Govern de "malgastar els diners dels contribuents" ja que la seva acció exterior és "propaganda per promoure l'independentisme".

En representació de la CUP, Carles Riera ha justificat el seu vot contrari a les esmenes a la totalitat per "donar una oportunitat al diàleg" amb el Govern, encara que troba a faltar més recursos "en matèria de projecció internacional" del procés sobiranista.