Trump critica la política de Merkel amb els refugiats i titlla l´OTAN d´«obsoleta»

El president electe dels EUA, Donald Trump, va assegurar en una entrevista al diari Bild que l'OTAN és «obsoleta» i va acusar la cancellera Angela Merkel d'haver comès «un error catastròfic» amb la seva política de refugiats. Trump va explicar que per a ell l'Aliança Atlàntica és «molt important», però va recordar que va ser dissenyada fa molt temps i no s'ha ocupat del terrorisme. Va denunciar, a més, que molts estats no inverteixen el necessari en defensa. «Hem de protegir aquests països, però molts d'aquests països no paguen el que haurien de pagar»,va destacar Trump, que pensa que això és «injust» per als Estats Units.

El multimilionari va elogiar Merkel com «una de les més importants caps de govern, amb diferència», però va criticar durament la seva política de refugiats. Segons la seva opinió, va cometre «un error catastròfic en haver deixat entrar al país tots aquests il·legals».

La cancellera alemanya va suggerir als seus col·legues de la Unió Europea no deixar-se indignar per les dures crítiques del president electe dels Estats Units perquè «els europeus tenim el nostre destí a les nostres mans».

Per altra banda, Trum va advertir al fabricant alemany d'automòbils BMW que haurà de pagar elevats aranzels si construeix una fàbrica a Mèxic i pretén exportar al seu país, avís que ja va llançar a la japonesa Toyota. «Diria a BMW que se n'oblidi si volen construir una fàbrica a Mèxic i volen vendre cotxes als Estats Units sense una taxa del 35%», va respondre en ser preguntat pels plans de l'empresa alemanya d'obrir el 2019 una planta al país veí.

Trump va recomanar a l'empresa alemanya que no «malgasti el seu temps i els seus diners si vol exportar a un altre país», i li va aconsellar que construeixi la seva fàbrica als Estats Units. El president electe va reconèixer que Alemanya és un gran país fabricant i va destacar tots els Mercedes Benz que es veuen a la Cinquena Avinguda de Nova York, però ho considera «injust» per al seu país. «Quants Chevrolets veuen vostès a Alemanya? No gaires, potser cap», va afegir.