Els afectats per clàusules sòl podran cobrar en efectiu en un termini de 3 mesos

El Govern ha tancat un acord amb el PSOE i amb Ciutadans per aprovar un Reial Decret que garanteixi que els afectats per clàusules sòl puguin cobrar en efectiu la devolució dels imports en un termini màxim de tres mesos a través d'un mecanisme extrajudicial.

No obstant això, els consumidors que van signar aquest tipus de clàusules hipotecàries podran acudir a la via judicial si ho desitgen i amb caràcter general les entitats financeres no es veuran eximides de pagar les costes del judici.

Fonts del Ministeri d'Economia assenyalen que el Reial Decret que concretarà el mecanisme de devolució de les clàusules sòl podria ser aprovat definitivament aquest divendres.

El grup parlamentari socialista ha garantit que s'abstindrà en la convalidació del Reial Decret ja que el Govern ha elaborat el text, mentre que Ciutadans votarà a favor.

El procediment de reclamació extrajudicial tindrà caràcter gratuït i els bancs hauran de realitzar una oferta de devolució que contempli la previsió "expressa i desglossada" dels corresponents interessos.

Segons el text que ha traslladat el PSOE als mitjans de comunicació al Congrés, en l'oferta que faci el banc als consumidors ha d'aparèixer "de manera clara" els interessos corresponents de demora de les quantitats que s'han retardat en el temps i fiscalment no hi haurà recàrrecs, ni sancions, ni interessos de demora per reclamacions.

En cas que l'entitat financera oferís un altre acord al consumidor, diferent de la via extrajudicial, com la devolució mitjançant amortització parcial del capital del préstec, el banc ha d'informar per escrit i avalar amb un document la nova oferta que, en tot cas, serà equivalent als diners que ha de retornar.

El consumidor tindria un termini de 15 dies per avaluar l'oferta de l'entitat financera, que té caràcter subsidiari.

Les entitats financeres estan obligades a informar els afectats d'aquesta via extrajudicial i al seu torn es crearà una Comissió de Seguiment i Avaluació de les reclamacions efectuades que podrà proposar les mesures al seu judici necessàries per impulsar una correcta implantació del mecanisme extrajudicial.

En aquest òrgan estaran representats els consumidors, l'advocacia i el Ministeri d'Economia i Justícia.

El Reial Decret no eximeix amb caràcter general a les entitats de crèdit del pagament de costes si la reclamació acaba en els tribunals.

Si el consumidor obtingués una sentència més favorable que l'oferta rebuda anteriorment de les entitats de crèdit, el jutge pot imposar als bancs la condemna en costes.

En l'àmbit fiscal, les quantitats retornades no estaran subjectes a l'IRPF, ja sigui l'abonament per via extrajudicial com judicial.

Respecte dels excessos que es poden posar de manifest com a conseqüència de la devolució a la deducció per adquisició d'habitatge habitual i en relació amb despeses que hagin tingut la consideració de deduïbles, no hi haurà meritació d'interessos de demora, recàrrecs, ni sanció de cap tipus.

El portaveu d'Economia del PSOE al Congrés, Pedro Saura, ha valorat que el nou mecanisme sigui ràpid, gratuït i transparent, mentre que la diputada socialista Margarita Robles ha assenyalat que s'agilitin les reclamacions que ja han presentat prop d'1,7 milions d'afectats als jutjats.

El vicesecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha explicat al Congrés que el consumidor pot optar per rebre la devolució de les clàusules sòl en efectiu i ha valorat que en cas d'acollir-se a la via judicial les costes les assumeixi el banc.

A més, ha donat suport que els afectats puguin reclamar davant qualsevol sucursal del seu banc sense necessitat que hi hagi un organisme creat a aquest efecte.

El diputat de PDeCAT Jordi Xuclà ha incidit que l'acord és bo però insuficient i ha posat èmfasi que els titulars de les hipoteques no hauran de tributar per les quantitats rebudes.

El mecanisme extrajudicial permetrà recuperar els diners pagats de més, en no haver-se beneficiat el signant de la hipoteca íntegrament de les rebaixes de l'Euríbor.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assenyalat des del Fòrum Econòmic de Davos que el primer que cal definir serà la quantitat que s'ha cobrat de manera indeguda, sempre que la clàusula s'apliqués de forma incorrecta i ha recordat que el Govern "no pot ficar-se enmig d'una negociació entre particulars".