Bárcenas nega pagaments lliurats pel ´Bigotes´

L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha negat aquest dimecres haver rebut lliuraments de diners en sobres de la mà d'Álvaro Pérez 'El Bigotes' i ha dit que "mai més" ningú l'ha anomenat, ni de forma afectuosa ni de forma despectiva 'Luis el cabró '.

Durant la seva tercera jornada de declaració davant el tribunal que el jutja per la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005), el que va ser responsable de les finances populars ha precisat que només va coincidir amb Pérez en cinc o sis ocasions a la seu del partit al carrer Gènova de Madrid. També en la celebració del Congrés del PP de 2008 a València, per al qual l'empresa del 'Bigotes', Orange Market, va realitzar algunes feines. No tenia amb ell "cap grau de confiança" i aquestes trobades no eren personals ja que com llavors gerent no tenia relació amb les persones que s'ocupaven dels aspectes tècnics.

Segons ha explicat a preguntes de l'advocat d''El Bigotes', Pérez estava considerat a la formació com "una persona molt creativa" en el seu terrreny, dedicat a l'escenografia i l'organització d'actes electorals. Respecte a l'apunt que reflecteix en la comptabilitat B del capitost de la trama Francisco Correa un lliurament de 72.000 euros vinculada amb el nom 'Luis, El Cabró' i qüestionat sobre si aquest apel·latiu responia a un lliurament econòmic Bárcenas, l'extresorer ha precisat que no li va donar aquesta quantitat.

En la seva opinió, els informes indiquen "claríssimament" que l'apunt sobre 'Luis el cabrón' respon a un deute de Pérez cobert per Correa. "El mateix repunt comptable ja deixa l'operació totalment clara", ha defensat.

Bárcenas "mai parlava de treball" amb la seva dona



L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha deixat clar que mai parlava de feina amb la seva dona, Rosalía Iglesias, que es dedicava a portar la casa i mai intervenia en els assumptes de negocis i empresarials del seu marit. Bárcenas ho ha declarat així en el tercer dia de la seva compareixença en el judici del cas Gürtel i a preguntes de l'advocada defensora de la seva dona, també acusada en aquesta vista oral, després d'haver-se negat a respondre a les diferents acusacions.

Més de 30 anys fa que es coneixen Bárcenas i la seva dona, que des del primer moment van decidir a proposta de l'extresorer tenir separació de béns. Rosalia, ha dit el seu marit, no va plantejar cap problema a aquesta proposició, ni tampoc en què el seu marit gestionés el seu patrimoni.

La casa la portava Rosalia, amb la qual no parlava de feina, però les despeses de l'habitatge estaven domiciliats en el compte de Bárcenas. Excepte en casos excepcionals, com alguna jornada electoral, Rosalía no anava a la seu del PP i "mai" va entrar al despatx de l'extresorer, a qui no acompanyava tampoc a reunions de treball de negocis ni a Espanya ni a l'estranger, ha continuat Bárcenas.

Com ja ha declarat a preguntes de la fiscal, Bárcenas feia un gargot o "feia un xurro" com a firma de la seva dona a les declaracions de la renda, per exemple. Tant si sortien a tornar com a pagar, els diners s'ingressava o s'abonava, segons el cas, en el compte de Bárcenas del Banc Popular.

Luis Bárcenas ha intentat, com ha fet al llarg de la seva declaració que va començar el dilluns, apartar la seva dona de qualsevol operació bancària o negoci. I quan l'advocada de Rosalía li ha mostrat un document amb la signatura d'aquesta en la qual ordena traspassar tots els fons d'un compte suís, Bárcenas ha dit que no li va explicar el contingut del document perquè "a la meva dona no li interessen aquests temes , no li han interessat mai i segueixen sense interessar ".

"La meva dona es dedicava a una altra cosa. No sap el que és un coeficient d'abatiment", ha tancat.