Conclouen, sense èxit, la recerca de l'avió malaisi desparegut fa tres anys

Els equips de rastreig van donar ahir per acabada sense èxit la recerca de l'avió de Malaysia Airlines desaparegut amb 239 ocupants a l'oceà Índic el 2014, després de rastrejar una àrea de 120.000 quilòmetres quadrats.

Les autoritats de Malàisia, Austràlia i la Xina van reconèixer el fracàs de la recerca, que van qualificar, en un comunicat conjunt, d'un «desafiament sense precedents» en el qual han tingut l'ajuda de tecnologia avançada i els millors especialistes.

«La recerca submarina del [vol] MH370 ha estat suspesa», diu l'anunci signat pel ministre malaisi de Transport, Liow Tiong Lai, i pels seus homòlegs australià, Hon Darren Chester, i xinès, Li Xiaopen. «Mantenim l'esperança que hi hagi nova informació en el futur i l'avió sigui localitzat», van afegir els responsables dels països, coneguts com el Tripartit MH370. La decisió ha estat presa tot i que l'Oficina Australiana per a la Seguretat en el Transport (ATSB, sigla en anglès), que liderava la recerca, va recomanar el 20 de desembre passat que es mantinguessin les operacions de recerca en una àrea de 25.000 quilòmetres quadrats al nord de la zona rastrejada fins ara.

Algunes famílies van reaccionar negativament a l'anunci, ja que no han perdut l'esperança de trobar les restes de l'avió després de tres anys de recerca infructuosa. Voice370, un col·lectiu de familiars de víctimes, es va mostrar «consternat» i va qualificar de «cortina de fum» la reunió entre els responsables de la cerca.