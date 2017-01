El Constitucional alemany insta a combatre el partit neonazi que no prohibeix

El Tribunal Constitucional (TC) alemany va rebutjar il·legalitzar el neonazi Partit Nacional Democràtic (NPD), ja que el considera massa feble per aconseguir el propòsit de soscavar l'ordre democràtic, i va instar a combatre'l amb la força de la policia i la justícia. El TC va desestimar per unanimitat la demanda de la cambra alta, que havia sol·licitat la prohibició del partit i de les seves «camaraderies» i, per extensió, la fi del finançament públic -1,3 milions d'euros anuals- a una formació titllada d'«hereva» del nacionalsocialisme d'Adolf Hitler.

El TC va considerar provat que, «pel seu concepte polític», la formació «menysprea la dignitat humana» i «no està d'acord amb els principis democràtics», segons la sentència. També va admetre que «els seus membres» incorren en delictes criminals, com intimidació a polítics compromesos amb l'acollida de refugiats, atacs contra centres d'asilats i agressions físiques, a més d'instigar a l'odi contra jueus, musulmans o gitanos.

A detallar atacs atribuïbles a l'NPD o la seva militància havia dedicat el Bundesrat la seva demanda, amb exemples com les protestes davant l'habitatge de l'alcalde de Tröglitz, una petita població de l'est, o la fustigació a un diputat d'origen angolès de la CDU. També havia denunciat els seus postulats propagandístics, en els quals s'advoca per una Alemanya «ètnicament definida», s'aposta per expulsar d'Europa a tots els musulmans i es qualifica de «banda de negres estafadors» o «degenerats» els refugiats.