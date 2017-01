Detinguda per deixar un nadóal cotxe per anara la discoteca

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de gener una dona de 34 anys per deixar sol el seu nadó al cotxe per anar a la discoteca a Cerdanyola del Vallès. Els agents feien un control a prop del local i van identificar una furgoneta on viatjava la dona, un amic, el nadó i un gos de la raça bòxer. La conductora els va dir que havia anat a portar un pastís a uns amics. Una hora i mitja després, la policia va veure la furgoneta aparcada i va trobar el nadó en un bressol tapat amb mantes, condicions higièniques inadequades, sense calefacció i el gos sense morrió.