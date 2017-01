El Govern no demanarà cap reunió coincidint amb l'acte a Brussel·les

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va explicar ahir que l'executiu català no demanarà cap reunió aprofitant l'acte que se celebrarà el 24 de gener per explicar des del Parlament Europeu la voluntat de fer un referèndum pactat. Munté va argumentar que l'objectiu és exposar aquesta posició a la comunitat internacional. «L'objectiu no és demanar ni mantenir cap reunió, ja hi haurà temps per fer-ho», va puntualitzar. Munté va recordar que tres de cada quatre catalans estan a favor d'un referèndum pactat i va assenyalar que la UE «no pot ni donarà l'esquena» perquè són ciutadans també de la Unió Europea.