L'acord final, al Parlament

La primera ministra britànica va prometre que l'acord amb la UE serà sotmès al vot del Parlament, fet que no ha agradat a l'oposició. El liberal demòcrata Tim Farron va criticar May per no sotmetre l'acord final al vot dels britànics i limitar-se al vistiplau parlamentari. El líder laborista Jeremy Corbyn va acusar May de voler transformar el Regne Unit en un «paradís fiscal» per la possibilitat que el país es vegi obligat a crear una economia amb una càrrega fiscal molt baixa.