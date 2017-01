L'onada de fred porta temperatures sota zero a tot Catalunya

L'onada de fred siberià que ha arribat aquesta matinada a Catalunya ha fet caure dràsticament els termòmetres arreu de tot el país, assolint temperatures sota zero fins a alguns punts la línia de la costa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el valor més baix d'aquest matí s'ha registrat al municipi de Das, a la Cerdanya, amb -21,6 graus, seguit de Puigcerdà (-15 graus), Prades (-13,1 graus) i el Pont de Suert (-12,4 graus).

En alguns punts de la línia de costa també s'han registrat temperatures negatives, com a l'observatori de la Zona Universitària de Barcelona (-0,4 graus), mentre que a Tarragona s'han assolit els -2,4 graus i a Malgrat de Mar els -3 graus. Altres mínimes destacades han estat, entre d'altres, els -8 graus a Girona, els -8 de Vic, els -7 de Lleida i els -7 graus del Pont de Vilomara.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l'avís per fred durant els dies de dimecres i dijous a tot Catalunya, especialment a les comarques interiors i del Pirineu. S'espera que les temperatures màximes siguin lleugerament més baixes en general i al litoral central i al nord-est. Concretament, oscil·laran entre els -4 i 1 ºC al Pirineu, entre els 0 i 5 ºC al Prepirineu, entre els 2 i 7 ºC a la depressió Central i al prelitoral, i entre els 5 i 10 ºC al litoral.

Per la seva banda, Protecció Civil recomana que la gent grans, nadons i les persones que pateixin malalties respiratòries no surtin al carrer, així com prudència en els desplaçaments cap a la feina o l'escola per la presència de gel a les carreteres.

Aquest matí, es mantenien tallades dues carreteres com a conseqüència del vent i la neu. Es tracta de la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal, on s'han registrat ratxes superiors als 50 quilòmetres per hora, i la C-28, de Vaquèira al Refugi d'Ares pel perill d'allaus. A més, calen cadenes entre La Peülla i Casa Sastrada, també a la C-28, per la presència de neu a la calçada, segons el Servei Català de Trànsit.