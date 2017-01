Onada de fred: les baixes temperatures gelen els paisatges de la Catalunya Central

L'onada de fred que està patint la Catalunya Central ens deixa imatges i vídeos realment curiosos. Els termòmetres s'han desplomat i per exemple, s'ha registrat una temperatura mínima de -21,6 al municipi de Das. Arran del fred i les seves conseqüències, les xarxes socials s'han omplert durant les últimes hores de fotografies i vídeos espectaculars que mostren la virulència amb la què el clima ha castigat el territori. Rieres i estanys glaçats, nevades intenses a alta muntanya, instantànies de la vida quotidiana...



Al conjunt de la Cerdanya i del Berguedà s'han registrat temperatures de rigorossísim hivern, amb valors que a Castellar de N'Hug han estat de -9,4 i Gisclareny -5,5. A la Cerdanya trobem temperatures extremes com la Puigcerdà, -13,9; i a cotes més altes, a Malniu, -9,7; a la Seu d'Urgell -10. Al Solsonès el mercuri també ha tocat fons, amb valors de -8 a Lladurs i de -7 graus a Pinós.



Al Bages s'han registrat igualment temperatures molt baixes, amb -10 a Cardona, -8 tant al Pont de Vilomara com a Artés, i -5 a Castellnou de Bages. En cotes més altes, com Montserrat, en canvi, la caiguda no ha estat tan intensa, i la temperatura a 2/4 de 9 era de -3. Al Moianès, les mínimes han caigut també notablement, amb valors d'entre -6 i -10.



A l'Anoia, s'han registrat valors de -8 a Òdena, -7 a la Llacuna i -3 als Hostalets de Pierola; i al Baix Llobregat nord, el mercuri ha caigut fins als -7 a Vacarisses i -3 a Martorell.



Salt del Bisbe (Berguedà)





#Berguedà Al final ha arribat l'hivern "Font del Bisbe" La Pobla de Lillet pic.twitter.com/RSzd0PwEpc „ Ramon Padullés (@IPadulles) 18 de enero de 2017

Bon dia!!! gent de poca fe, veieu com fa fred https://t.co/fpDfuKilCy Han caigut entre 8 i 10 graus, camí dels valors del 2012 #324eltemps pic.twitter.com/LKngkp1E4j „ Néstor Gómez (@nestor_meteo) 18 de enero de 2017