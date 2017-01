Rajoy insta el Govern a participar en la nova comissió d´experts del finançament

El president del govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va instar ahir la Generalitat de Catalunya a designar representants a la comissió d'experts que començarà a treballar en el termini d'un mes per elaborar un nou sistema de finançament, tal com es va acordar en la VI Conferència de Presidents que va tenir lloc al Senat.

Rajoy va afirmar que la Generalitat té la «porta oberta» per sumar-s'hi quan ho consideri convenient, tant si és a l'inici, com durant els treballs o a la seva finalització. «La invitació està oberta i és permanent», va dir, perquè «seria bo que estiguessin presents en aquests debats». Amb tot, Rajoy va rebutjar la bilateralitat amb Catalunya en les negociacions i va apuntar que l'executiu no aturarà els treballs del nou model per l'absència de Catalunya. «Estic absolutament convençut que el seny i el sentit comú s'imposaran i vindran», va sentenciar. També va expressar la seva predisposició a reunir-se amb el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, tal com aquest li va reclamar dilluns per carta.

L'inici dels treballs per a la reforma del model de finançament va ser un dels onze punts que es van aprovar en aquesta VI Conferència de Presidents marcada per l'absència dels representants de Catalunya i del País Basc i per les advertències de Rajoy a l'inici de la reunió sobre les limitacions financeres del seu executiu per abordar la reforma del finançament. L'acord de la Conferència de Presidents sobre aquest punt estableix la creació d'una comissió d'experts que s'ha de constituir en un mes, amb representants del govern espanyol i un de cada ter-ritori. La «voluntat» de l'executiu de Rajoy i de les CCAA presents a la reunió és que elabori una proposta i que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) l'aprovi abans que acabi el 2017. Segons Rajoy, el model que sortirà d'aquestes tasques preparatòries gravitarà sobre els pilars de la «solidaritat, equitat, suficiència, transparència i corresponsabilitat fiscal». A més, tindrà en compte l'anàlisi del sistema d'atenció a persones dependents i l'evolució de la despesa sanitària.

Sobre la bilateralitat Catalunya-Espanya, Rajoy va dir que «una cosa és que parlem, i una altra és que hi hagi unes decisions per a uns i unes altres per als altres», i que «el model de finançament autonòmic l'hem de negociar entre tots». També va apuntar que no aturarà les tasques per a la confecció del nou model pel fet que Catalunya no hi sigui present, perquè «el que no podem fer és parar un tema que interessa a tothom perquè no vinguin a la reunió».

La qüestió demogràfica

A la roda de premsa posterior a la Conferència de Presidents, Rajoy va incidir també en l'acord assolit per afrontar el problema demogràfic a l'Estat. El govern espanyol i les CCAA han decidit crear un grup d'experts per «treballar seriosament pensant en el mitjà i llarg termini» en el problema demogràfic «perquè hi ha moltes zones a Espanya on es produeix pèrdua de població i tenim alguns problemes de natalitat, fet que afecta les pensions, la sanitat i el model educatiu».