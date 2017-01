Tres terratrèmols sacsegen el centre d´Itàlia

El centre d'Itàlia s'ha vist colpejat aquest dimecres per una cadena de sismes que han sacsejat zones que ja es van veure afectades pel terratrèmol del passat mes d'agost.



El primer tremolor de 5,3 de magnitud s'ha produït cap a les 10.15 h, amb epicentre a la província de L'Aquila, que ja va ser colpejada el 2009 per un terratrèmol de 6,3 de magnitud que va deixar uns 300 morts. En concret, segons l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV), l'epicentre s'ha registrat entre L'Aquila i Rieti, a 110 quilòmetres al nord de Roma, a una profunditat de 10 quilòmetres.



Al tremolor, l'han seguit altres de magnitud inferior, però a les 11.15 s'ha registrat un nou sisme de 5,4 de magnitud, a la mateixa zona, i deu minuts després, n'hi ha hagut un altre de 5,3.





Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.3 in Central Italy 41 min ago pic.twitter.com/iZF52DfiMC