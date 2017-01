BonÀrea llança una aplicació per poder fer la compra en línia des del mòbil

La marca bonÀrea, pertanyent al Grup Alimentari Guissona (Segarra), ha llançat una aplicació que facilitarà que els seus clients puguin fer la compra en línia des del seu telèfon mòbil o tauleta.

Segons ha informat el grup, aquesta nova aplicació, amb la denominació "Botiga en línia bonÀrea", es pot descarregar gratuïtament a la Play Store de Google i a l'Apple Store (en llenguatge Android o IOS, respectivament).

L'aplicació compta amb un apartat per fer la "llista de la compra", és a dir, un apartat on poder anar anotant còmodament els productes que se'ns acaben a casa, amb només escanejar el codi de barres o utilitzant el cercador, i passar els productes directament al carro de la compra amb només un clic.

L'aplicació, a més de permetre fer la compra en línia, també disposa d'un localitzador global d'establiments bonÀrea (botigues, gasolineres, box, buffets, cash&carry i agrocentres) amb informació addicional (direcció, telèfons, preus combustibles, etc.) i enllaç per veure la ruta fins al destí elegit.

La venda en línia "bonÀrea" es va iniciar fa més de 15 anys i ha donat, en aquests últims tres anys, un fort impuls que es podrà veure ampliat ara amb aquesta nova app.

Actualment, la botiga en línia té tres canals de recollida/lliurament que poden elegir els usuaris de la compra en línia (la recollida a la botiga, el box directe al vehicle i el lliurament a domicili).

Durant 2016 aquest sistema s'ha millorat amb la posada en marxa d'un innovador sistema de recollida gratuïta de les comandes en línia, els anomenats "Box en línia", una consigna refrigerada amb 24 compartiments on els clients poden aparcar al costat amb el seu vehicle i recollir ràpidament la seva comanda sense cap cost afegit.

També s'ha ampliat la recollida gratuïta de les comandes en línia a les 450 botigues físiques bonÀrea situades a multitud de barris i poblacions.

A més de llançar aquesta nova aplicació que ve a complementar aquestes accions, bonArea també ha millorat el seu web.

Segons el grup alimentari, els creixements en facturació de la botiga en línia en els tres últims exercicis superen el 45% anual i per al 2017 també es preveu un fort creixement.

Per això, bonÀrea ha anat creixent en personal per donar suport a aquest increment a tots les parts que intervenen en el procés (preparació comandes, informàtica, logística, atenció al client, etc.) i ja projecta un nou centre de preparació de comandes automatitzat situat al centre alimentari de Guissona, amb una inversió de 2 milions d'euros i una superfície de 3.000 m2.