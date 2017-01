Càritas insta el Govern a aplicar les mesures acordades contra la pobresa

Càritas de Catalunya va demanar ahir al Govern de la Generalitat d'«accelerar» les mesures contra la pobresa acordades en el ple monogràfic celebrat al Parlament fa deu mesos perquè, segons la seva opinió, la Generalitat ha implementat només el 38% del que es va acordar en matèria d'emergència social. «Lamentem que una de cada quatre mesures no hagin estat iniciades encara, és a dir, de les 273 mesures, 66 encara no s'han iniciat gairebé 10 mesos després de la seva aprovació», va denunciar el president de Càritas de Catalunya, Francesc Roig, en un comunicat. L'ONG de l'Església catòlica també va expressar la seva «preocupació» per «la lenta evolució de les mesures» acordades pel Parlament català, encara que va reconèixer «alguns petits avenços».