Forcadell defensa que la resolució del referèndum té un «caràcter autònom»

La presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, ha defensat que la resolució del referèndum unilateral que es va votar en el debat de política general té un «caràcter autònom» i no contravé el Tribunal Constitucional (TC). Així consta en l'informe signat per Forcadell i quatre membres de la Mesa –Lluís Corominas (JxSí), Anna Simó (JxSí), Joan Josep Nuet (CSQP) i Ramona Barrufet (JxSí)- que el tribunal va demanar el 20 de desembre quan va admetre a tràmit l'incident d'execució de l'advocacia de l'Estat contra la resolució. Tots demanen que es desestimi l'incident d'execució plantejat per l'Estat i defensen l'actuació de la Mesa afirmant que «si es persegueix» qui permet la llibertat d'expressió «la democràcia desapareix, i el marc polític té un altre nom: no democràcia».

Els signants consideren que «no s'ha contravingut ni la sentència, ni la interlocutòria ni la providència» del TC en les actuacions parlamentàries que van dur a l'aprovació de la resolució del referèndum unilateral i el procés constituent en el debat de política general. L'escrit assegura que el debat «no prové de cap acte anterior del mateix Parlament» i «no es dóna la vinculació que suportaria la continuïtat d'un incident d'execució». El text assegura que el TC hauria d'emprar la protecció del dret a la llibertat d'expressió i el de participació i sosté que «deixar d'exercir les seves funcions és posar tot el procediment en mans del govern espanyol en la pretensió de conculcar aquests drets fonamentals».