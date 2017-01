La Generalitat contractarà 1.200 professors nous per al curs vinent

El grup parlamentari de la CUP va donar ahir una qualificació d'«aprovat» al projecte de pressupost del departament d'Ensenyament de la Generalitat per a aquest any, que és de 4.821 milions d'euros, el 8,52 % més, encara que ha anunciat que vol seguir negociant per «millorar-lo».

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, va presentar a la comissió parlamentària d'Ense-nyament el projecte de pressupost per al seu departament, que el diputat de la CUP Carles Riera va qualificar «de nivell d'aprovat» i, encara que va reconèixer que hi ha «millores» respecte a l'anterior, es va mostrar disposat a seguir negociant amb Ensenyament per «millorar-lo».

Ruiz va anunciar que l'increment de pressupost significarà la creació de 3.599 places docents noves respecte al 2015 i que se sumaran a 200 més creades l'any anterior. D'aquestes places, 1.214 seran per a professors que s'incorporaran al curs 2017-18 en centres d'alta complexitat i per a l'escola inclusiva, mentre que 997 seran per cobrir substitucions efectives un cop el pressupost s'hagi aprovat, i unes altres 1.588 ja són ocupades en el període 2015-16.

La consellera també va anunciar que les substitucions es faran efectives a partir de l'1 de setembre i a partir del primer de baixa mèdica, i que la paga del mes de juliol es cobrarà sempre que el docent hagi estat contractat durant un període mínim de sis mesos durant el curs escolar. La consellera va considerar que el pressupost significa un «avanç important» respecte al del 2015, que incrementa de 338,56 milions d'euros, i l'objectiu del qual és «millorar la qualitat del sistema i reduir l'abandonament escolar».

Ruiz va explicar que del total del pressupost, el capítol de nòmines suposa 4.097 milions d'euros, i que la partida de cuidadors de suport és la que ha incrementat més, amb una dotació de 213 milions d'euros, que suposen el 24,5 % més respecte al pressupost del 2015.

El diputat de la CUP Carles Riera va qualificar els pressupostos de «continuistes», va criticar que «les millores siguin mínimes respecte a les del 2015» i que defensin «el model d'escola de concertació».

Riera va reivindicar: «hauríem d'estar posant les primeres pedres de la nova escola de la república catalana» i va afirmar que la «mobilització social és necessària» per aconseguir les reivindicacions dels sindicats de professors, que considera «de mínims» i a les quals la CUP «dóna ple suport», encara que es va mostrar «confiat» que «amb les pròximes negociacions s'aconsegueixin algunes de les demandes».

La diputada de Ciutadans Sonia Sierra va afirmar que aquests pressupostos «són lluny dels del 2010, són insuficients i no es tracta dels més socials de la història», i va reivindicar «la necessitat d'escolaritzar els nens de 0-3 anys» ja que és «fonamental per garantir la conciliació familiar i l'equitat».

La diputada del PSC Ester Niubó va manifestar que es tracta d'«un pressupost conservador que ERC ha comprat fàcilment», va denunciar que el pressupost «no dediqui ni un euro a l'escolarització de 0 a 3 anys» i va considerar que l'educació pública «està infrafinançada».

Per a la diputada de Catalunya Sí que es Pot Jessica Albiach aquests pressupostos «no retallen més, però tampoc no reverteixen les retallades», i va criticar que «no aconseguiran reduir l'interinatge de professors i seguiran generant desequilibris socials», a més d'anunciar que el seu grup «dóna ple suport a la vaga convocada pels sindicats per al pròxim dia 9».

La diputada del PPC María José García Cuevas va criticar que «no s'aprofiti la capacitat pressupostària de la Generalitat per revertir les retallades» en educació a Catalunya, que està «infrafinançada» i que les famílies «hagin de suplir amb els seus propis mitjans els dèficits del sistema».

D'altra banda, Anna Simó, d'ERC, va destacar la «millora substancial en condicions laborals com les substitucions», va considerar «imprescindible» el decret de transport escolar, va afirmar que «caldrà arremangar-se per seguir negociant, com deia el diputat de la CUP», i va valorar de «molt positiva» la predisposició del departament a negociar.