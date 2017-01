L'activitat gripal cau lleugerament però es manté en intensitat moderada

L´activitat gripal epidèmica a Catalunya es manté en un nivell d´intensitat moderat, tot i que el nombre de casos per cada 100.000 habitants han descendit dels 343,96 als 282,6, segons les dades recollides al Pla d´Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac) corresponents a la setmana del 9 al 15 de gener. Aquesta taxa està, per quarta setmana consecutiva, per sobre del llindar epidèmic establert enguany, en 110,7 casos. Els casos de grip han disminuït en tots els grups d´edat. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, durant aquesta setmana se n´han produït 29 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l´inici de la temporada un total de 236, tots ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, la gran majoria, el 89%, no estaven vacunats.

El Departament de Salut ha recordat que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. En aquest sentit, afegeix que la major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d´intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.

Durant la setmana del 12 al 18 de gener, els professionals de l´Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 13.837 urgències hospitalàries, un 2,1% menys que la setmana anterior (14.138 atencions). D´aquestes, 11.650 corresponen a població adulta, mentre que la resta –2.187, un 18,8%- correspon a població pediàtrica.

Pel que fa a l´activitat dels Equips d´Atenció Primària de l´ICS, en aquesta setmana s´han registrat 747.361 visites, el que suposa un 40% més que la setmana anterior com a conseqüència de la finalització del període de vacances de Nadal. Pel que fa als centres d´atenció continuada (CUAP´s i Punts d´Atenció Continuada), s´han atès 45.301 visites, el que suposa un 23,1% menys que la setmana anterior.

Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès 32.331 consultes; això esdevé un 5,3% menys que la setmana anterior, però un 23,7% més respecte l´any anterior per aquestes dates.