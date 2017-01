Una marxa de tractors des de diferents punts de Catalunya reclamarà "dignitat" per a la pagesia

Una marxa de tractors amb diverses columnes que sortiran des de diferents punts de Catalunya recorrerà durant dos dies i mig el país per reclamar suport i "dignitat" per a l'activitat agrària. El recorregut, que arrencarà el pròxim dijous 26 al matí, confluirà i culminarà dissabte 28 al migdia amb una concentració a la plaça de Maria Cristina de Barcelona. La batejada com a "Marxa Pagesa per la dignitat" és la protesta més ambiciosa que organitza el sindicat agrari Unió de Pagesos en un moment que considera clau i oportú. D'una banda, davant la definició d'un "model de nou país" que respecti i valori l'activitat agrària, però també, amb efectes més immediats, per evitar noves "retallades" als pressupostos de la Generalitat que afectin els recursos per als Plans de Desenvolupament Rural. El sindicat, que cobrirà les despeses dels tractors i organitza autocars per a la concentració final de Barcelona, ha fet una crida a la participació.