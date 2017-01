Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

REGIÓ7: "El Govern obrirà una nova avinguda a Manresa, però en farà una versió reduïda"

EL PUNT AVUI: "El PP i el PSOE aigualeixen la sentència de la clàusula sòl"

ARA: entrevista Artur Mas: "Els vots del 27-S eren per a la independència, no per a la revolució"

LA VANGUARDIA: "El Govern tanca la porta a la pujada fiscal que vol la CUP".

EL PERIÓDICO: "Acord del PP i el PSOE per resoldre les clàusules terra"

EL PAÍS: "Madina y José Carlos Díez se perfilan claves en el futuro PSOE"

EL MUNDO: "La Audiencia pone en duda la operación yihadista de Madrid"

LA RAZÓN: "Errejón no pactará porque busca la caída de Iglesias en Vistalegre"