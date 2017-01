La CUP avala el pressupost de Territori però vol incorporar vuit impostos nous

La CUP va avalar ahir la tramitació del pressupost de la conselleria de Territori i va votar amb Junts pel Sí contra les esmenes a la totalitat, però va demanar la introducció de vuit impostos nous.

El conseller de Territori, Josep Rull, va presentar en comissió els comptes del seu departament per al 2017, dotat amb 1.669 milions d'euros, el 9,8% més que el 2015. La diputada de la CUP Mireia Boya va proposar la introducció de fins a vuit nous impostos o taxes ambientals finalistes i que la Generalitat pugui decidir a què destinar-los. Entre ells, l'impost per la llei de canvi climàtic, encara que va dir que tal com està no l'aprovaran, una taxa sobre la indústria agroalimentària, un peatge per congestió en alguns municipis en pics puntuals de contaminació, la taxa del carboni, la dels grans vaixells que arriben al port, impost a les hidroelèctriques, el cànon eòlic i un impost a les nuclears, que només ho acceptaran si hi ha un compromís de no pror-rogar-les més enllà de la seva llicència d'explotació. Boya va apuntar que la inclusió d'alguns dels impostos significaria «un pas ferm que el país necessita».

Rull va destacar els grans eixos en els quals es construeix l'acció del Govern, sostenibilitat, voluntat modernitzadora del país, cohesió social i cohesió territorial. També va esmentar que, com tots els pressupostos des de l'any 2011, el d'enguany té una part molt important hipotecada per fer front a pagaments pendents d'infraestructures ja executades, ja que el 38% del pressupost es destina a pagaments diferits. Sobre les propostes de la CUP sobre fiscalitat ambiental, Rull va dir que «en podem parlar» i també sobre el fons del canvi climàtic i el fons de patrimoni natural que reclamen els cupaires i afecten el seu departament. D'altra banda, la CUP va assegurar ahir que el Govern no li ha fet saber l'acord entre el President, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras, pel qual volen abordar la negociació pressupostària sense posar sobre la taula la pujada de l'IRPF a les rendes de més de 60.000 euros que reclama la CUP. Fons cupaires van apuntar que la CUP manté les esmenes que van presentar als comptes i entenen que la negociació amb el Govern segueix oberta. Consideren que el Govern hauria de notificar al país i a la taula de negociació amb els cupaires qualsevol canvi de posició en la negociació.

Per la seva part, la portaveu del Govern, Neus Munté, va demanar a la CUP que ajorni el debat sobre el model fiscal fins que Catalunya sigui independent. En una entrevista a Ràdio 4, Munté va defensar que «el problema fiscal no es resoldrà fins que Catalunya tingui les eines d'un estat», va instar a confrontar els diferents models «legítims» en un futur i va qualificar els comptes «d'instrumentals» per poder fer el referèndum.