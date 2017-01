Dastis creu que Puigdemont no tindrà èxit explicant el referèndum a Brussel·les

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, es va mostrar convençut que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, no aconseguiran els objectius marcats a la visita del 24 de gener al Parlament Europeu, on exposaran que una majoria dels catalans i dels seus representants volen un referèndum sobre la independència. Segons Dastis, «a la UE tothom és conscient de quina és la situació interna d'Espanya, que hi ha un desafiament a Catalunya, i que nosaltres abordarem aquest desafiament aplicant els principis i valors reconeguts a la Constitució i a l'article 4 del Tractat de la UE, que recull el respecte a l'organització interna dels estats membres, a la seva organització constitucional i a la seva obligació de defensar els seus elements fonamentals, entre els quals hi ha la integritat territorial». En un esmorzar a Madrid on van ser presents una desena d'ambaixadors, Dastis va dir que «no creu» que els representants del Govern «tinguin gaire èxit» al Parlament Europeu.