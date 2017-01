Entren al Parlament un proposició llei per despenalitzar eutanàsia

Els grups de JxSí, PSC, SíQueEsPot i CUP han registrat al parlament català una proposició de llei de reforma de la llei del Codi Penal de despenalització de l'eutanàsia, una proposta per presentar a la Mesa del Congrés que ha estat impulsada per la Plataforma Dret a Morir Dignament.

En concret, l'esmentada proposició de llei demana reformar l'article 143.4 del Codi Penal, ja que, segons un comunicat dels esmentats grups, "és el marc legal que impedeix que a Catalunya es faciliti una mort digna i sense sofriment a la persona que, en situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho".

La proposta, impulsada per la Plataforma Dret a Morir Dignament (DMD), per ser presentada a la Mesa del Congrés, consta d'un punt únic per modificar l'apartat 4 d'aquest article 134 del Codi Penal. Així, s'estableix que "estarà exempt de responsabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d'una persones que patís una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort o de patologia incurable que provoca sofriment físic i/o psíquic greu i que es preveu permanent, causés o cooperés amb actes necessaris a la mort segura, pacífica i sense dolor d'aquesta persona, en el marc de la llei establerta".

Els grups polítics signants destaquen en aquest sentit que "Catalunya ha estat líder en la legislació sobre drets del pacient i Document de Voluntats Anticipades, i en el desenvolupament de les cures pal·liatives". "Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que aquí s'està demanant i no és així", afegeixen aquests grups parlamentaris del Parlament. "Avançar en el dret a la mort digna és disposar d'equips pal·liatius multidisciplinaris 24 hores, set dies a la setmana, per atendre als malalts i les probables urgències".

Com també suposa "reforçar la formació inicial i contínua dels professionals de la medicina, infermeria, treball social i psicologia clínica perquè prenguin consciència que l'atenció al final de la vida forma part de la seva tasca professional".

Finalment, la proposta registrada indica que "una societat democràtica ha de vetllar per evitar que aquells que són vulnerables o estan debilitats puguin ser manipulats i siguin utilitzats per atendre els interessos d'altres persones". Per això, es conclou, "fa falta una llei de disposició de la pròpia vida que garanteixi la lliure autonomia personal i, al mateix temps, la protecció dels col·lectius més vulnerables".